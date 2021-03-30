Suudi Arabistan koronavirüs tedbirlerini arttırdı: İşte yeni umre planı

Suudi Arabistan'da Harameyn İşleri Genel Müdürü Abdurrahman Sudeysi, Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğraması beklediği Kabe'de yeni güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

Bunlardan birkaçı, umreciler aşı yaptırmadan Mescid-i Haram’a giriş yapamayacaklar ve Kabe’yi ziyaret etmek isteyenler Mescid-i Haram’da itikaf veya sahur yapamayacaklar.

İFTAR YEMEĞİ DAĞITILACAK

Sudeysi, iftar ve sahur gezilerinde Mekke emirliği ile iş birliği içinde, Mescid-i Haram ziyaretçilerine bireysel iftar yemeği sunmaya hazırlandığını söyledi.

SADECE HURMA GETİRİLEBİLİNİR

Ardından yemeklerin herkese tek tek dağıtılacağını ve ziyaretçilerin iftar için sadece hurma getirebileceklerini belirten Sudeysi, Mescid-i Haram’da iftar yapanların oruç sırasında yapılması gerekenleri iyi bir şekilde anlatılması için kampanya başlattıklarını bildirdi.

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TAVAF ALANI

Suudi Arabistan’ın aldığı tedbirler arasında salgından önce hem umrecilerin hem de namaz kılanların kullanabildiği tavaf alanının Kabe’ye yakın bir kısmının, umrecilere tahsis edilmesi de var.

Başkanlığın, aralarında Kabe’ye yakın 3’ü yaşlı ve özel ihtiyaç sahipleri için ayrılmış olmakla birlikte tavaf edenlere ayrılmış toplam 14 yol tahsis edileceğini ifade eden Sudeysi bu tedbirler hakkında hem tavaf yapan umrecilerin hakkı hem de ihtiyati bir uygulama olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden hac ve umre ziyaretleri yapılamayacak. 2020 yılı hac ibadeti için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam ediyor.

HAYAT Diyanetten hac ve umre ibadetlerine ilişkin açıklama