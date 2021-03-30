Dünya Suudi Arabistan koronavirüs tedbirlerini arttırdı İşte yeni umre planı
ORTADOĞU

Suudi Arabistan koronavirüs tedbirlerini arttırdı: İşte yeni umre planı

Suudi Arabistan, bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı umre ziyaretlerinde değişiklikler yapmaya devam ediyor. Ramazan ayında Kabe’yi ziyaret etmek isteyenler, Mescid-i Haram’da itikaf veya sahur yapamayacak.

Haber Merkezi Diğer
Suudi Arabistan koronavirüs tedbirlerini arttırdı: İşte yeni umre planı
Arşiv

Suudi Arabistan'da Harameyn İşleri Genel Müdürü Abdurrahman Sudeysi, Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğraması beklediği Kabe'de yeni güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

Bunlardan birkaçı, umreciler aşı yaptırmadan Mescid-i Haram’a giriş yapamayacaklar ve Kabe’yi ziyaret etmek isteyenler Mescid-i Haram’da itikaf veya sahur yapamayacaklar.

İFTAR YEMEĞİ DAĞITILACAK

Sudeysi, iftar ve sahur gezilerinde Mekke emirliği ile iş birliği içinde, Mescid-i Haram ziyaretçilerine bireysel iftar yemeği sunmaya hazırlandığını söyledi.

SADECE HURMA GETİRİLEBİLİNİR

Ardından yemeklerin herkese tek tek dağıtılacağını ve ziyaretçilerin iftar için sadece hurma getirebileceklerini belirten Sudeysi, Mescid-i Haram’da iftar yapanların oruç sırasında yapılması gerekenleri iyi bir şekilde anlatılması için kampanya başlattıklarını bildirdi.

TAVAF ALANI

Suudi Arabistan’ın aldığı tedbirler arasında salgından önce hem umrecilerin hem de namaz kılanların kullanabildiği tavaf alanının Kabe’ye yakın bir kısmının, umrecilere tahsis edilmesi de var.

Başkanlığın, aralarında Kabe’ye yakın 3’ü yaşlı ve özel ihtiyaç sahipleri için ayrılmış olmakla birlikte tavaf edenlere ayrılmış toplam 14 yol tahsis edileceğini ifade eden Sudeysi bu tedbirler hakkında hem tavaf yapan umrecilerin hakkı hem de ihtiyati bir uygulama olduğunu belirtti.

  • Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden hac ve umre ziyaretleri yapılamayacak. 2020 yılı hac ibadeti için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam ediyor.

Diyanetten hac ve umre ibadetlerine ilişkin açıklama
HAYAT
Diyanetten hac ve umre ibadetlerine ilişkin açıklama

Diyanet'ten Kudüs adımı: Umre Dairesi’ne ‘Kudüs’ de eklendi
GÜNDEM
Diyanet'ten Kudüs adımı: Umre Dairesi’ne ‘Kudüs’ de eklendi
Abone Ol Google News
Benim acımı hiçbirkarar dindiremeyecek

'Benim acımı hiçbir
karar dindiremeyecek'

​Oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu.
Yağmur ve kar uyarısı!

Yağmur ve kar uyarısı!

​Meteoroloji son hava tahminlerini açıkladı.
Türkiye için sıraya girdiler

ABD, Rusya ve Çin başı çekiyor

Çok sayıda<br>adrese eş zamanlı baskın

Çok sayıda
adrese eş zamanlı baskın

​İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu.
Evimizi asla terk etmeyiz

Evimizi asla terk etmeyiz

​İsrail'in tehdidi altındaki mahallenin sakini olan Arafa, Yeni Şafak'a konuştu.

Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Dilenci Atina

Dilenci Atina

​ABD'li temsilci Yunanistan'ı şok etti.
Kaçırıldığını<br>zannedip kaçtı

Kaçırıldığını
zannedip kaçtı

​Karabük'te kovidli hasta polisi harekete geçirdi.
Zirvede<br>Ankara var

Zirvede
Ankara var

Satılık ve kiralıkta en çok ev aranan semtler..

​Sanayiciler, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor.
Balıkesir'de<br>feci kaza!

Balıkesir'de
feci kaza!

​Dört kişi hayatını kaybetti iki kişi yaralandı.
Örgüte<br>çok ağır darbe

Örgüte
çok ağır darbe

​DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları yakalandı.
Kandil'de öldürüldü

Kandil'de öldürüldü

​Irak-İran sınırındaki uyuşturucu trafiğini yönetiyordu.
Uzlaşma tamam

Uzlaşma tamam

​Siyasi Partiler Kanunu'nda seçim barajı düşürülüyor.
Karabük'te ilginç olay: Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta 'Oğlumu arayacağım' deyip kaçtı
Gündem

Karabük'te ilginç olay: Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta 'Oğlumu arayacağım' deyip kaçtı

Karabük’te gittiği hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı kadın, servisle evine bırakılmak istendiğinde kaçırıldığını düşünerek araçtan inip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri arama çalışması başlattığı yaşlı kadını yolun kenarında beklerken buldu. Ekiplerin uğraşlarına rağmen araca binmek istemeyen Zehra Taraş’ı, İstanbul’da polis olarak görev yapan oğlu ikna etti.
Altın fiyatları yükselişe geçti
Ekonomi

Altın fiyatları yükselişe geçti

Piyasaların ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile uzman yorumlarını merak ediyor. Sarı metalin Şubat ayı boyunca izleyeceği grafik merak edilirken vatandaşlar gün içinde altın fiyatları ne kadar, 30 Mart bugün yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu gibi sorulara yanıt arıyor.
Birbirlerine girdiler: Enver Aysever Tunç Soyer’e dava açıyor
Gündem

Birbirlerine girdiler: Enver Aysever Tunç Soyer’e dava açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki okuryazarlık atölyesi eğitiminden yüklü miktarda para aldığı için sosyal medyanın gündemine oturan Enver Aysever’in diğer CHP’li belediyelerle de anlaşmalar yaptığı ortaya çıkmıştı. CHP'li belediyelerle adı gündeme gelen gazeteci Enver Aysever sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında bir açıklama yaptı. Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e dava açacağını duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.