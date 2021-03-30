Dünya Süveyş Kanalında gemi geçişleri normale döndü
AFRİKA

Süveyş Kanalı’nda gemi geçişleri normale döndü

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan Ever Given isimli 400 metre uzunluğundaki dev tankerin, bir haftanın ardından denizin yükselmesiyle hareket ettirilmesiyle kanaldaki geçişler normale döndü.

Haber Merkezi AA
Süveyş Kanalı’nda gemi geçişleri normale döndü
Küresel ekonomiyi tedirgin eden Süveyş Kanalı’ndaki tıkanma, sona erdi.

Dünya çapında gemi hareketliliğini takip eden siteler, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev yük gemisinin yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasının ardından kanaldaki geçişlerin tamamen normale döndüğünü onayladı.

Gemi yoğunluğu yaşanıyor

Deniz seyrüseferini takip eden "Vesselfinder" ve "Marinetraffic" adlı iki internet sitesine göre, yalnızca Süveyş Kanalı'nın giriş çıkışlarında biriken gemi yoğunluğundan kaynaklı sıkışıklık bulunuyor. Bunun dışında, Süveyş Kanalı'ndan gemi geçişi faaliyetleri tamamen normale dönmüş durumda.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi, arka tarafı hareket ettirilerek yüzdürüldü.
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi, arka tarafı hareket ettirilerek yüzdürüldü.

Krize neden olan gemi bakıma alınacak

Tayvanlı "Evergreen" şirketi tarafından kiralanan ve krize neden olan "The Ever Given" adlı gemi, yoğun çalışmalar sonrasında yüzdürüldükten sonra teknik bakım amacıyla çekici lokomotiflerle Büyük Göller bölgesine doğru yola çıktı.

Kıyıya çarparak kaza yapmıştı

Dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında 6 gün boyunca aksamalar yaşanmıştı.

Günlük maliyeti milyarlarca dolar

Kanalın kapalı kaldığı her gün Mısır dünya ekonomisine milyarlarca dolara mal oldu. Mısır’ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The Ever Given’ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

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