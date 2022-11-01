Dünya Tahran-Moskova işbirliği yaptırımları etkisiz hale getirebilir
ORTADOĞU ASYA

Tahran-Moskova işbirliği yaptırımları etkisiz hale getirebilir

İran Petrol Bakanı Javad Owji, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin genişlemesinin uluslararası yaptırımları etkisiz hale getireceğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
​Tahran-Moskova işbirliği yaptırımları etkisiz hale getirebilir
İran Petrol Bakanı.

Owji, İran ve Rusya Ortak Ekonomik Komisyonu'nun İran tarafındaki farklı çalışma gruplarının temsilcileriyle, Moskova-Tahran işbirliğinin nihai belgesini müzakere etmek ve imzalamak amacıyla derlenen belgeleri gözden geçirmek üzere bir ön koordinasyon toplantısının altını çizdi.

“Birkaç ay içinde ve çeşitli çalışma grupları şeklinde, İran Petrol Bakanlığı'ndaki ilgili bakanlık ve kurumlarla bankacılık, enerji, ulaştırma, sağlık, ekonomi vb. konulardaki tartışmalar takip edildi. Bu görüşmelerle eş zamanlı olarak, Rus yetkililer ve yöneticiler, İranlı yetkililerle daha fazla iletişim kurmak için İran'a gitti ve Rusya'daki İran Büyükelçiliği, Petrol Bakanlığı'na büyük yardım sağladı." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi

İran ve Rusya'nın 16. Karma Ekonomik Komisyonu'nda varılan ve tartışılan tüm anlaşmaların aslında iki ülke cumhurbaşkanlarının üzerinde mutabık kaldığı ana konular olduğunu vurgulayarak, "İran ile Rusya arasındaki ilişkiler tarihte hiçbir zaman bu kadar yakın olmamıştır. Dolayısıyla artık Rusya ile işbirliği yapmak için çok iyi bir fırsat var” ifadelerini kullandı.

MEHR Haber Ajansı'na göre İran ve Rusya'nın farklı alanlardaki kapasitelerinin ve her iki ülkeyi hedef alan yaptırımların altını çizen İranlı bakan, "İki ülke uluslararası yaptırımları etkisiz hale getirmek için birlikte çalışabilir ve yarın iki ülke ortak ekonomik komisyonunun 16. toplantısında, iki tarafın anlaşmaları ve kararları kesinleşecek ve imzalanacaktır. Ayrıca iki ülke arasında genel bir anlaşma da imzalanacak” dedi.

İki ülke Karma Ekonomik Komisyonu'nun 16. toplantısının yapılmasının iyi sonuçlar getireceğini vurgulayan Owji, "Gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesi özellikle ekonomik alanda her geçen gün artacaktır." dedi.

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