Dünya İran, Ukrayna-Rusya arasında ateşkesin sağlanması için yardım etmeye hazır
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İran, Ukrayna-Rusya arasında ateşkesin sağlanması için yardım etmeye hazır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkenin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta ateşkes sağlanmasına yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
İran, Ukrayna-Rusya arasında ateşkesin sağlanması için arabuluculuğa hazır
Abdullahiyan.

Emir Abdullahiyan, duyuruyu Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında yaptı.

Emir Abdullahiyan, İran İHA'larının Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına ilişkin iddiaların asılsız iddialar olduğunu ve İran'ın bunları şiddetle reddettiğini söyledi.

İran'ın 1980-88 yıllarında empoze edilen sekiz yıllık savaştaki deneyimine atıfta bulunan dışişleri bakanı, ülkenin Ukrayna'da, Yemen'de veya başka herhangi bir yerde savaşa karşı olduğunu kaydetti.

İlgili bir gelişmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Amir Said Iravani, 21 Ekim'de BM başkanına gönderdiği bir mektupta, Ukrayna'daki savaş sorunuyla bağlantılı olarak 2231 sayılı kararın kötüye kullanılmasını önleme çağrısında bulundu. “Ukrayna'nın BM uzmanlarına, 'BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının uygulanmasını kolaylaştırmak için' kurtarılan İHA'ları incelemek üzere ülkeyi ziyaret etme teklifi, 2231 sayılı karar kapsamında herhangi bir yasal dayanaktan yoksun.”

Savaş durmalı ve savaşa silah gönderilmemeli

Emir Abdullahiyan, İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna'daki savaşla ilgili politikasının ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duymak, savaşa karışan taraflara silah göndermemek, savaşı durdurmak ve insanların yerinden edilmesine son verilmesine yardımcı olmak olduğunu söyledi.

IRNA'ya göre İran, iki ülkenin askeri uzmanlarının katılımıyla ve herhangi bir arabulucuya ihtiyaç duymadan teknik görüşmeler yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Ukrayna, Avrupa'nın bazı aşırılık yanlısı politikacılarından etkilenmemek için daha iyidir, diye ekledi.

Görüşmelerin önemi vurgulandı

Ukrayna dışişleri bakanı ise İran'ın Ukrayna'daki savaşa silah göndermeme konusundaki tutumunu takdir etti.

Kuleba, iki ülke heyetleri arasında teknik askeri görüşmelerin yapılmasının önemini vurguladı.

Ülkesinin asla başkalarının etkisi altında hareket etmeyeceğini söylemeye devam etti.

Ukrayna'nın uluslararası sözleşmelere göre büyükelçiliklerin ve faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli çabayı gösterdiğinin altını çizdi.

İki dışişleri bakanı ayrıca Ukrayna krizindeki son gelişmeler ve ikili meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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