Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi Bağımsız ülkeler yaptırımları birlikte etkisiz hale getirebilir
ORTADOĞU

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Bağımsız ülkeler yaptırımları birlikte etkisiz hale getirebilir

İran Cumhurbaşkanı Reisi, misafiri Belarus Dışişleri Bakanına ülkeler arasında varılan anlaşmaların uygulanmasını hızlandırması gerektiğini vurguladı. Reisi, bağımsız ülkelerin yaptırımlar konusunda birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

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Haber Merkezi Diğer
​İran Cumhurbaşkanı Reisi: Bağımsız ülkeler yaptırımları birlikte etkisiz hale getirebilir
Reisi bağımsız ülkelerin birlikte hareket etmesini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Beyaz Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'yi Tahran'da görüşmek üzere kabul etti.

Cumhurbaşkanı ile görüşmeden önce Makei, Çarşamba günü erken saatlerde İranlı mevkidaşı ile bir görüşme yaptı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Belarus anlaşmalarının uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı ve uzun vadeli ilişkilerin yol haritasının iki ülke arasındaki işbirliğinin istikrarlı bir şekilde büyümesine yol açacağını da sözlerine ekledi.

Reisi, ortak ekonomik toplantıların düzenlenmesinin iki ülkenin ilişkileri geliştirme kararlılığını gösteren işaretlerden biri olacağını söyledi.

İslam Cumhuriyeti'nin gücü arttığı için yaptırımların hedefinde

Yaptırımları etkisiz hale getirmenin yollarından biri olarak bağımsız ülkeler arasındaki işbirliğini ve ilişkileri değerlendiren Cumhurbaşkanı, "Yaptırımlar bizi hiçbir şekilde durdurmadı ve durduramayacak. Bugün İran her zamankinden daha güçlü ve yaptırım oklarının İslam Cumhuriyeti'ne yönelmesi de İran'ın gücünün artmasından kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

MEHR'e göre Belarus Dışişleri Bakanı, Belarus hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmaları uygulama kararlılığını dile getirdi.

Makei, iki ülke arasındaki etkileşimlerin geliştirilmesine yönelik yol haritasının iki ülke arasındaki Ortak İşbirliği Komisyonu'nda tasarlanıp sonuçlandırıldığını ve bunların uygulanmasının iki ülke arasındaki işbirliğinin istikrarlı bir şekilde büyümesine yol açacağını söyledi.

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