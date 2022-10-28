​Rusya savaştaki teçhizat eksikliğini kabul etti

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov , medya kuruluşlarının Kiev'i işgalinde büyük darbeler aldığını bildirmesinden aylar sonra silah kıtlığını fark etti.

Hükümetin sorunu çözmek için Rus askerlerine silah tedarikini denetlemekle görevli yeni bir konsey oluşturmak gibi "güçlü önlemler" aldığını söyledi.

Defense Post'a göre bölgesel yetkililerin Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov ile "eksik teçhizatı" sağlamak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi .

Peskov, Moskova'nın aldığı önlemlerin şimdiden ilk olumlu sonuçları verdiğini iddia etti.

Tedarik sorununun en büyük sebeplerinden bir tanesi yaptırımlar

Bu yılın başlarında bir ABD savunma yetkilisi , Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımların silah endüstrisini etkilediğini iddia etti.

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Moskova'nın elektronik bileşenlere uygulanan ambargo nedeniyle Ukrayna'da kullanılan güdümlü füzeleri değiştirmekte zorlandığı bildiriliyor.

Hazırlanan bir raporda, Rusya'nın mikroçip kıtlığı nedeniyle sınırlı sayıda hipersonik silaha sahip olduğu da belirtildi.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, "Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle, bu yüksek teknolojili mikroçip ekipmanının teslimatları durdu ve bu stokları yenilemenin hiçbir yolu yok" dedi.

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