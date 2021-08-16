Dünya Taliban konusunda yanılan Biden basın açıklaması yapacak
AMERİKA

Taliban konusunda yanılan Biden basın açıklaması yapacak

Afganistan'dan çekilme kararı alınmasının ardından Taliban'ın ülke yönetimini ele almasına seyirci kaldığı için eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaşananlara ilişkin açıklama yapacak. Biden, geçtiğimiz ay Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü alamayacağını öne sürmüştü.

Haber Merkezi AA
Taliban konusunda yanılan ABD Başkanı Joe Biden basın açıklaması yapacak
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan konusunda yerel saatle 15.45'te (TSİ 22.45) halka sesleneceğini belirtti.

Biden'ın Kabil'deki son gelişmeleri ve ABD'nin tahliye operasyonunu değerlendirmesi bekleniyor.

Eleştirilerin odağında o var

Hafta sonu tatili için gittiği Camp David'den bugün Beyaz Saray'a dönecek olan Biden, Afganistan'daki süreci iyi yönetememekle eleştiriliyordu.

Biden, temmuzda yaptığı bir açıklamada, Taliban'ın ülkeyi kontrolü altına alamayacağını iddia etmişti.

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