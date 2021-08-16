Dünya Taliban Sözcüsü Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz
ASYA

Taliban Sözcüsü: Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, önemli açıklamalarda bulundu. Herkesin içinin rahat olası gerektiğini belirten Shaheen, "Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak. Kardeş ülke Türkiye ile işbirliğine sıcak bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Taliban Sözcüsü: Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı. Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, son gelişmelere ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu. Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen yaptığı açıklamada "Herkesin içi rahat olsun. Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak." dedi.

"DÜZENE UYUM SAĞLAYACAĞIZ"

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Bizim mesajımız dünyaya şudur; Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak. Bölgesel olarak da herkesle uyum içinde olacağız. Pakistan, Afganistan ve çevremizdeki için temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz."

KARDEŞ ÜLKE AÇIKLAMASI

"Türkiye bizim için kardeş ülkedir, İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Herhangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz."

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ÇOCUK KAÇIRMA İDDİALARINI YALANLADI

İddialar hakkında konuşan Shaheen, "Bu haberler doğru değildir. Propaganda için kullanılan haberlere itibar edilmemeli. Böyle bir şey olmamıştır ve yaratılan haberlerdir. Bunlar Kabil'in önceki uluslararası ulusal bilgi merkezinden yapılan haberlerdir. birçok kez söylendi ve bunlar insanı zehirleyecek şeylerdir. İnanmayın." ifadelerine yer verdi.

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