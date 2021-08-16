ABD ordusunun köpekleri uçağın koltuğunda tahliye edildiler
Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından birçok ülke, vatandaşlarını Afganistan'dan tahliye etmeyi sürdürüyor. ABD ordusu, Afganistan'da askeri görevlere katılan köpeklerini de Kabil Havalimanı’ndan tahliye etti. Afganlar gün boyu çaresizce inen kalkan uçakların peşinde koşarken, köpekler uçak içinde koltuklara oturtularak taşındı.
Taliban güçleri, 20 yıl sonra Kabil'e girmelerinin ardından Afganistan yönetimini ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından birçok devlet vatandaşlarını ve diplomatik misyonlarını ülkeden tahliye etmek için harekete geçti.
Kabil Havaalanı'na inen uçaklar, birer birer vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. ABD, ordusuna ait köpeklerin de tahliyesini gerçekleştirdi.
KOLTUĞA OTURTULDU
Servis edilen görüntülerde, Afganistan'da askeri görevlere katılan köpeklerin uçak içinde koltuğa oturtulduğu görülüyor.
HAVAALANINDA KAOS
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmeye başlamasıyla halk kenti terk etmeye başladı. Cadde ve sokaklarda trafik kilitlendi, havalimanında izdiham yaşandı.
Taliban'ın ülke yönetimini eline almasının ardından binlerce Afgan, Kabil Havaalanına akın etmişti. Kalabalık nedeniyle uçaklar saatlerce beklemek zorunda kalmıştı.
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Afganların uçağın üstüne çıktığı ve yanlarında koştuğu görüntüler gündemin en önemli maddelerinden biri olmuştu.