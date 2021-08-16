ABD ordusunun köpekleri uçağın koltuğunda tahliye edildiler

Taliban güçleri, 20 yıl sonra Kabil'e girmelerinin ardından Afganistan yönetimini ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından birçok devlet vatandaşlarını ve diplomatik misyonlarını ülkeden tahliye etmek için harekete geçti.

Kabil Havaalanı'na inen uçaklar, birer birer vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. ABD, ordusuna ait köpeklerin de tahliyesini gerçekleştirdi.

KOLTUĞA OTURTULDU

Servis edilen görüntülerde, Afganistan'da askeri görevlere katılan köpeklerin uçak içinde koltuğa oturtulduğu görülüyor.

HAVAALANINDA KAOS

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmeye başlamasıyla halk kenti terk etmeye başladı. Cadde ve sokaklarda trafik kilitlendi, havalimanında izdiham yaşandı.

Ülkeden kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakıldı.

Taliban'ın ülke yönetimini eline almasının ardından binlerce Afgan, Kabil Havaalanına akın etmişti. Kalabalık nedeniyle uçaklar saatlerce beklemek zorunda kalmıştı.

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Afganların uçağın üstüne çıktığı ve yanlarında koştuğu görüntüler gündemin en önemli maddelerinden biri olmuştu.

OYNAT 00:22 İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:47 Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri Afganistan'dan kaçmak için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılmıştı.



Olaya ait yeni ortaya çıkan görüntülerde Afganların kalkış esnasındaki uçağa tutunma anları net şekilde görülüyor.





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