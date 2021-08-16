Dünya ABD ordusunun köpekleri uçağın koltuğunda tahliye edildiler
ASYA

ABD ordusunun köpekleri uçağın koltuğunda tahliye edildiler

Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından birçok ülke, vatandaşlarını Afganistan'dan tahliye etmeyi sürdürüyor. ABD ordusu, Afganistan'da askeri görevlere katılan köpeklerini de Kabil Havalimanı’ndan tahliye etti. Afganlar gün boyu çaresizce inen kalkan uçakların peşinde koşarken, köpekler uçak içinde koltuklara oturtularak taşındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD ordusunun köpekleri uçağın koltuğunda tahliye edildiler
Afganistan'da askeri görevlere katılan ABD ordusuna ait köpekler.

Taliban güçleri, 20 yıl sonra Kabil'e girmelerinin ardından Afganistan yönetimini ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından birçok devlet vatandaşlarını ve diplomatik misyonlarını ülkeden tahliye etmek için harekete geçti.

Kabil Havaalanı'na inen uçaklar, birer birer vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. ABD, ordusuna ait köpeklerin de tahliyesini gerçekleştirdi.

KOLTUĞA OTURTULDU

Servis edilen görüntülerde, Afganistan'da askeri görevlere katılan köpeklerin uçak içinde koltuğa oturtulduğu görülüyor.

HAVAALANINDA KAOS

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmeye başlamasıyla halk kenti terk etmeye başladı. Cadde ve sokaklarda trafik kilitlendi, havalimanında izdiham yaşandı.

Ülkeden kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakıldı.
Ülkeden kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakıldı.

Taliban'ın ülke yönetimini eline almasının ardından binlerce Afgan, Kabil Havaalanına akın etmişti. Kalabalık nedeniyle uçaklar saatlerce beklemek zorunda kalmıştı.

Afganların uçağın üstüne çıktığı ve yanlarında koştuğu görüntüler gündemin en önemli maddelerinden biri olmuştu.

İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri
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Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri
Afganistan'dan kaçmak için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılmıştı.

Olaya ait yeni ortaya çıkan görüntülerde Afganların kalkış esnasındaki uçağa tutunma anları net şekilde görülüyor.

Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
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Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.

Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
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Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
Afganistan'da Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanında hareketli dakikalar yaşanıyor.

Afganistan'dan kaçmak isteyen vatandaşların havaalanına akın etmesiyle yolcu biniş köprüsünde izdiham yaşandı. İnsanların tırmanarak uçağa binmeye çalışma anları ilginç görüntüler oluşturdu.

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