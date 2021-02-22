Dünya TCG KEMALREİS Katanya Limanını ziyaret etti
AVRUPA

’TCG KEMALREİS’ Katanya Limanını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı, TCG KEMALREİS fırkateyninin Katanya Limanı'nı ziyaret ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi İHA
Katanya, İtalya'nın Sicilya Özerk Bölgesi'nde kendi adını taşıyan Katanya Sicilya'nin ikinci büyük belediyesidir.
Katanya, İtalya'nın Sicilya Özerk Bölgesi'nde kendi adını taşıyan Katanya Sicilya'nin ikinci büyük belediyesidir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG KEMALREİS fırkateyninin Katanya Limanı’nı ziyaret ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsuru olarak 19-21 Şubat tarihlerinde Dynamic Manta 2021 Tatbikatına katılan TCG KEMALREİS fırkateynimiz, tatbikat öncesinde Katanya Limanı’nı ziyaret etti" ifadeleri yer aldı.

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