Bedelini ağır ödediler: Yunan fırkateyni Limnos'un son hali görüntülendi

Yunan fırkateyni Limnos’daki tahribat görüntülendi. Oruç Reis sismik araştırma gemimize tacize giden fırkateyn Türk fırkateyni TCG Kemal Reis tarafından önlenmiş bu sürtüşmede Limnos ciddi zarar alıp kızağa çekilmişti.

F-451 kodlu Yunan fırkateyni Limnos bakıma götürülüyor.

Limnos adlı fırkateynin son hali Yunan basınında çıkan kullanılamaz hale geldi iddialarını doğruladı. Fırkateyn’in ön tarafı ciddi zarar almışken Yunanistan tarafından limana götürülüp bakıp çalışmalarına başlandığı ortaya çıktı.

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Geminin burnu kullanılamaz hale geldi.

Limnos'un burnu kullanılamaz hale geldi

Yunanistan'ın böyle bir işe kalkışıp rezil olması Yunan kamuoyunu da rahatsız etmiş durumda. Twitter'da birçok Yunan kullanıcı kendi askerlerini iş bilmezlik ile suçlarken 'Bu donanma ile mi Türkiye'yi durdurmayı planlıyoruz' sorusuyla tepkilerini gösterdiler.