Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Bedelini ağır ödediler Yunan fırkateyni Limnosun son hali görüntülendi
AVRUPA

Bedelini ağır ödediler: Yunan fırkateyni Limnos'un son hali görüntülendi

Yunan fırkateyni Limnos, Oruç Reis sismik araştırma gemimize tacize kalkışınca fırkateynimiz TCG Kemal Reis tarafından önleme yapıldı. Önleme sonrası bakıma alındığı iddia edilen Limnos'taki hasar ilk kez görüntülendi. Limnos’un kullanılamaz hale geldiği fotoğraflarla gün yüzüne çıkarken Twitter'da Yunan hesaplar donanmalarına ateş püskürdü. Bazı Yunan kullanıcılar 'Bu donanma ile mi Türkiye'nin karşısına çıkacağız' deyip hükümeti eleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
F-451 kodlu Limnos
F-451 kodlu Limnos

Yunan fırkateyni Limnos’daki tahribat görüntülendi. Oruç Reis sismik araştırma gemimize tacize giden fırkateyn Türk fırkateyni TCG Kemal Reis tarafından önlenmiş bu sürtüşmede Limnos ciddi zarar alıp kızağa çekilmişti.

F-451 kodlu Yunan fırkateyni Limnos bakıma götürülüyor.

Limnos adlı fırkateynin son hali Yunan basınında çıkan kullanılamaz hale geldi iddialarını doğruladı. Fırkateyn’in ön tarafı ciddi zarar almışken Yunanistan tarafından limana götürülüp bakıp çalışmalarına başlandığı ortaya çıktı.

Oruç Reis'i tehdit eden Atina'ya ilk cevap verildi: Bedelini ağır ödersiniz
GÜNDEM
Oruç Reis'i tehdit eden Atina'ya ilk cevap verildi: Bedelini ağır ödersiniz

Geminin burnu kullanılamaz hale geldi.

Limnos'un burnu kullanılamaz hale geldi

Yunanistan'ın böyle bir işe kalkışıp rezil olması Yunan kamuoyunu da rahatsız etmiş durumda. Twitter'da birçok Yunan kullanıcı kendi askerlerini iş bilmezlik ile suçlarken 'Bu donanma ile mi Türkiye'yi durdurmayı planlıyoruz' sorusuyla tepkilerini gösterdiler.

Yunan provokasyonu ters tepti: Oruç Reis'i taciz eden Yunan fırkateyni bakıma kaldırıldı
DÜNYA
Yunan provokasyonu ters tepti: Oruç Reis'i taciz eden Yunan fırkateyni bakıma kaldırıldı
Abone Ol Google News
Karşılığını alırlar

Karşılığını alırlar

​Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Oruç Reis uyarısı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Cumhuriyet tarihinin
en büyük operasyonu

​İşte ele geçirilen tarihi eserler.
10 soruda Ayasofya

10 soruda Ayasofya

​Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan cevapladı.

Havada dengeler değişecek: ​Sadece 4 ülke üretiyor.
Gol makinesi geliyor

Gol makinesi geliyor

​Bir maçta 8 gol atarak rekor kırmıştı.

Dehşet anları

Dehşet anları

​Maltepe'de kafeye silahlı baskın görüntüleri güvenlik kamerasında.

​Yüzlerce kişiyi mağdur edip ortadan kayboldular.

Gerilimi<br>tırmandıracak!

Gerilimi
tırmandıracak!

İlk kez İran petrolünü taşıyan gemilere el koydu.
4 site boşaltıldı

4 site boşaltıldı

İzmir Çeşme'de orman yangını paniği..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.