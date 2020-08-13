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Dünya Yunan provokasyonu ters tepti Oruç Reisi taciz eden Yunan fırkateyni bakıma kaldırıldı
AVRUPA

Yunan provokasyonu ters tepti: Oruç Reis'i taciz eden Yunan fırkateyni bakıma kaldırıldı

Yunan basınının iddiasına göre; Oruç Reis'i koruyan fırkateynimizin T.C.G Kemal Reis ile Yunan donanmasına ait Limnos adlı fırkateyn arasında sürtüşme yaşandı. Sürtüşme sonunda T.C.G Kemal Reis yoluna devam ederken Limnos'un bakım için limana götürüldüğü öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruç Reis sismik araştırmaya devam ediyor.
Oruç Reis sismik araştırmaya devam ediyor.

Yunanistan provokasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Yunan basınında çıkan iddilara göre; Oruç Reis'in sismik arama yaptığı bölgeye Yunanistan tarafından gönderilen fırkateynler Oruç Reis'i taciz etmeye kalkıştı.

Oruç Reis, donanmamızın eskortluğunda kablo döşemeye devam ediyor.

Gemiyi koruyan fırkateynlerimizden biri T.C.G Kemal Reis'in bu tacizi engellediği ortaya çıktı.

Yunan basınına göre; bu harekata kalkışan Limnos adlı Yunan fırkateyni ciddi bir zarar alıp tamir ve onarım görmesi için Yunanistan'a götürüldü.

F-451 kodlu Yunan fırkateyni Limnos bakıma götürüldü.

Oruç Reis'e havadan SİHA kalkanı
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Oruç Reis'e havadan SİHA kalkanı

Türk fırkateyni Akdeniz'de

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e inmesiyle tutuştu: Fransız savaş uçakları Akdeniz semalarında görüldü
DÜNYA
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e inmesiyle tutuştu: Fransız savaş uçakları Akdeniz semalarında görüldü

İlk ateşi Türkiye açsın diye provoke ediyorlar

Yunan tarafının bu tarz taciz hareketleri ile Türkiye'yi provoke etmesinin arkasında ise gemilerine saldırı yapılması isteği yatıyor. Uluslararası toplumu arkasına almaya çalışan Yunanlar bu şekilde 'Türkiye'nin saldırgan bir tutum takındığı iddiasıyla propaganda yapacaklar.

Yunan tarafı acil durum konseyini topladı: Türkiye'yi NATO'ya şikayet edeceklermiş
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