Yunan provokasyonu ters tepti: Oruç Reis'i taciz eden Yunan fırkateyni bakıma kaldırıldı

Yunanistan provokasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Yunan basınında çıkan iddilara göre; Oruç Reis'in sismik arama yaptığı bölgeye Yunanistan tarafından gönderilen fırkateynler Oruç Reis'i taciz etmeye kalkıştı.

Oruç Reis, donanmamızın eskortluğunda kablo döşemeye devam ediyor.

Gemiyi koruyan fırkateynlerimizden biri T.C.G Kemal Reis'in bu tacizi engellediği ortaya çıktı.

Yunan basınına göre; bu harekata kalkışan Limnos adlı Yunan fırkateyni ciddi bir zarar alıp tamir ve onarım görmesi için Yunanistan'a götürüldü.

F-451 kodlu Yunan fırkateyni Limnos bakıma götürüldü.

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İlk ateşi Türkiye açsın diye provoke ediyorlar

Yunan tarafının bu tarz taciz hareketleri ile Türkiye'yi provoke etmesinin arkasında ise gemilerine saldırı yapılması isteği yatıyor. Uluslararası toplumu arkasına almaya çalışan Yunanlar bu şekilde 'Türkiye'nin saldırgan bir tutum takındığı iddiasıyla propaganda yapacaklar.