İsrail ordusu, Han Yunus’ta hasta ve yaralıları tedavi eden son hastanelerden biri olan Nasır Hastanesi’ni bastı. Doktorlar ve hastalar kelepçelendi, içerideki yüzlerce kişi silah zoruyla dışarı çıkarıldı. İsrail askerlerinin karargaha çevirdikleri hastaneyi Refah’a saldırıda bir üs olarak kullanacağı belirtiliyor.