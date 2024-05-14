Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelen kurban, birçok güzelliği ve manayı içerisinde barındırması bakımından da önemlidir. Kurban Bayramının yaklaşıyor olması nedeniyle Afrika’ya kurban bağışı yapacaklar Afrika kurban bağış fiyatı ne kadar? Diyanet yurt dışı kurban vekaletname ücreti ne kadar, belli oldu mu? sorusuna cevap arıyor. Diyanet yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim bedeli belli oldu. İşte detaylar.