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Diyanet’ten sonra Kızılay da vekalet kurban bağış ücretini açıkladı

Vekaleten kurban kesimi yaptırmak isteyen kişiler vakıfların kurban bağış bedellerini araştırmaya başladı. Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak açıklamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı ardından Türk Kızılayı da kurban vekaleti bedellerini açıkladı. Peki Kızılay kurban vekalet ücreti ne kadar? İşte Kızılay yurt içi ve yurt dışı kurban bedeli.

16:55 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 17:20 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Kızılay Kurban Bağışı 2024 fiyatları
Kızılay Kurban Bağışı 2024 fiyatları

2024 kurban kesim bedelinin ne kadar olduğu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı ardından Türk Kızılayı da kurban vekaleti bedellerini açıkladı. Peki, Kızılay kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Kızılay kurban bağış fiyatı açıklandı mı? İşte Kızılay Kurban Bağışı 2024 fiyatları...

Kızılay yurt içi ve yurt dışı kurban bağış bedeli ne kadar?

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Vekaletle Kurban Kesim Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın yardımlaşma ve dayanışma fırsatı olarak görüldüğünü, kendilerinin de kurban döneminde bağışçıların kıymetli emanetlerini ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Yurt içinde tüm illerde 1 milyon 300 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Yılmaz, "
Bu sene, yurt içi ve Filistin-Gazze kurban bedelimiz 11 bin 750 lira, yurt dışı hisse bedellerimiz ise 4 bin 300 lira olarak açıklamış oluyoruz
ve diyoruz ki; 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye'." ifadelerini kullandı.

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