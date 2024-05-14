2024 kurban kesim bedelinin ne kadar olduğu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı ardından Türk Kızılayı da kurban vekaleti bedellerini açıkladı. Peki, Kızılay kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Kızılay kurban bağış fiyatı açıklandı mı? İşte Kızılay Kurban Bağışı 2024 fiyatları...
Kızılay yurt içi ve yurt dışı kurban bağış bedeli ne kadar?
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Vekaletle Kurban Kesim Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın yardımlaşma ve dayanışma fırsatı olarak görüldüğünü, kendilerinin de kurban döneminde bağışçıların kıymetli emanetlerini ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.