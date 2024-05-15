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Dünya

Terör devleti İsrail'den Gazze'de yeni sivil katliamı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşgalci İsrail, Gazze'de yeni bir sivil katliamı gerçekleştirdi. Aktarılan bilgilere göre terör devletine ait savaş uçakları, Cela Sokağı'nda sivillerin toplandığı bölgeyi bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

18:26 - 15/05/2024 Çarşamba
AA
Gazze'de saldırı. (Foto: Arşiv)
Gazze'de saldırı. (Foto: Arşiv)

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeyinde sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Cela Sokağı'nda sivillerin toplandığı bölgeyi bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Ölü ve yaralılar, sivil savunma ve sağlık ekipleri tarafından Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ne nakledildi.

35 binden fazla Filistinli şehit oldu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#Gazze
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#Katliam
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