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Hamas: Netanyahu kısır bir döngü etrafında dönüyor

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı, Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının "saçma olduğunu ve kısır döngü etrafında döndüğünü" belirtti.

11:07 - 12/05/2024 Pazar
AA
Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu.
Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Telegram'dan konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.


Rişk açıklamasında "Netanyahu ve ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar saçma ve bir kısır döngü etrafında dönüyor" ifadesini kullandı.



Ne olmuştu?


İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgedeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemesinin ardından Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde eş zamanlı olarak kara ve hava saldırılarını genişletmişti.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 971 Filistinli öldürüldü, 78 bin 641 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


#Filistin
#Gazze Şeridi
#Hamas
#İsrail
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