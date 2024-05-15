Avrupa Gazze Hastanesi de hizmet dışı kaldı: Yüzlerce yaralının hayatı tehlikede!

Gazze’nin bütün dünyanın kilit taşı olduğunu ve orada şu anda yaşanmakta olan hareketliliğin bütün dünyanın düzenini allak bullak ettiğini kaydetmiş olduk. Dünyanın her tarafında insanlar Gazze’de ortaya serilen gerçekler sayesinde bütün dünya düzeninin inanılması zor bir ikiyüzlülükle yönetiliyor olduğunu görüyor. Üç yüzyıldır insanlara anlatılan aydınlanma, modernleşme, hümanizm, demokrasi, eşitlik, adalet insan hakları gibi değerlere dayalı dünyanın nasıl insan ayırdığını ve özünde bütün bu değerlerin