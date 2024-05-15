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Dünya

Avrupa Gazze Hastanesi de hizmet dışı kaldı: Yüzlerce yaralının hayatı tehlikede!

Terör devleti İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'nin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldığı bildirildi.

11:04 - 15/05/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nde hizmet veren az sayıdaki hastaneden Avrupa Gazze Hastanesinde yakıt yetersizliği nedeniyle çalışmalar durdu.


Hastanenin hizmet dışı kalması nedeniyle yüzlerce yaralı ve hastanın hayatının tehlikede olduğu ifade edildi.


Öte yandan İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki Selam ve Cenine mahalleleri ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na bağlı Tel ez-Zater bölgelerine yoğun saldırılar gerçekleştiriyor.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.




#Gazze
#İsrail
#Avrupa Gazze Hastanesi
#Han Yunus
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