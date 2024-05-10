Fidan’ın yoğun Gazze trafiği

Bu süreçte sadece ikili görüşmelerle kalmayan Bakan Fidan, çeşitli zirvelere de katılarak Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya çalıştı. Bu süreçte Katar, Gambiya gibi ülkelere de giden Bakan Fidan, Ankara ve İstanbul'da da misafirlerini ağırladı.

17 NİSAN'DA KATAR

Bakan Fidan, 17 Nisan'da Katar'ın başkenti Doha ziyareti kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Fidan'ın Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Burada Hamas yetkilileriyle de bir araya geldi. Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri'yle de İstanbul’da konuya ilişkin görüştü.

28-29 NİSAN'DA RİYAD

Bakan Fidan, 28-29 Nisan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu tarafından düzenlenen toplantıya katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret etti. Fidan, Riyad ziyareti kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedii ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. Riyad'daki Gazze Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Bakan Fidan ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al San, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le de görüştü.

4-5 MAYIS'TA GAMBİYA

Bakan Fidan ayrıca Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya’yı Ankara’da ağırladı. Gambiya'nın başkenti Banjul'da 4-5 Mayıs'ta düzenlenen İİT 15. Zirvesi'ne katılan Fidan, ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.







