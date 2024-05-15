Gazze'de katliam 222 gündür devam ediyor

Üniversite öğrencilerinin Filistinlilere uygulanan soykırım politikasına karşı Gazze'ye destek vermek için başlattıkları öğrenci hareketinin en şiddetli olayları Amsterdam'da yaşanmaya devam ediyor. Yüzlerce Filistin destekçisi öğrenci, başkentte bir araya gelerek Gazze için slogan atıyor. Öte yandan Hollanda polisinin öğrencilere yaptığı müdahalenin dozu her geçen gün artıyor. Öyle ki, polisler öğrencileri bina köşelerine sıkıştırıp darp ediyor.