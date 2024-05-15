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Dünya

Gazze'de katliam 222 gündür devam ediyor

İşgalci İsrail, 222 gündür Gazze Şeridi'nde katliam yapıyor. Refah'ta yoğunlaşan İsrail saldırıları sebebiyle 450 bin Filistinli, yine göç etmek zorunda kaldı. İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda ölen Filistinli sayısı 40'a yükseldi.

08:12 - 15/05/2024 Çarşamba
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Foto: AA.
Foto: AA.

Siyonist İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin tamamına acımasızca bomba yağdırmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nde güvenli nokta kalmazken, İsrail saldırılarından kaçan Filistinliler son sığındıkları yer olan Refah'tan da göç etmeye başladı.


Birleşmiş Millerler, İsrail saldırılarının yoğunlaştığı Refah'tan 450 binden fazla Filistinlinin göç ettiğini duyurdu. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yeniden yoğun saldırılar başlatması sebebiyle Cibaliya'da da binlerce Filistinli göç etmek zorunda kaldı.



Sınır kapılarının kapatılması felakete yol açacak


İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda vurduğu 3 katlı evde, ölü sayısı 40'a yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


İsrail ordusu, Refah'ın güneyindeki Selahaddin Sınır Kapısı yakınında keşif uçağıyla saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.


İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinden sonra Gazze'de durum daha da kötüye gidiyor. Filistin Kızılay, İsrail'in Gazze'deki sınır kapılarını kapatmasının felakete yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.


İsrail-Lübnan sınırı da gergin


İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde seyir halinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hizbullah'ın, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik saldırısında ise 5 İsrail askeri yaralandı.

#Gazze
#İsrail
#Filistin
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