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Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 10 günde 519 kişi hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 519 Filistinli hayatını kaybetti, bin 163 Filistinli yaralandı.

12:02 - 14/05/2024 Salı
AA
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun saldırılarında son 10 günde Gazze'de 519 Filistinli hayatını kaybederken, 1163 Filistinli de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 221 gündür sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 35 bin 173'e, yaralı sayısı da 79 bin 61'e ulaştı.

Ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında halen ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtiliyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

#Filistin
#Gazze Şeridi
#İsrail
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