|
Dünya

Gazze’yi en iyi biz anlarız

Filistin’deki soykırımın aynısını 30 yıl önce Avrupa’nın göbeğinde yaşayan Boşnak halkı, Filistin’i cadde ve sokaklarında yaşatıyor.

Mehmet Güney
04:00 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:06 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gençlerin çantalarını Filistin rozetleri, boyunlarını Filistin atkıları süslüyor. Evlerde Filistin bayrakları bulunuyor. Evlerin duvarlarında ‘Özgür Filistin’ yazıları göze çarparken Filistin ve Gazze konulu çıkartmalar da var.

AYNISI ORADA OLUYOR

Bosna Hersek savaşında en kanlı vahşetin yaşandığı noktalardan biri de Hırvat Savunma Konseyi tarafından 116 kadın, çocuk ve yaşlının katledildiği Ahmiç köyü. Yeni Şafak’a konuşan köy imamı Mahir Husiç, “Bosna ve Gazze savaşında Müslümanları yok etmek istiyorlar. Müslümanların topraklarını almak istiyorlar. Bosna’da ne yaşandıysa şimdi de Gazze’de yaşanıyor. 30 yıl önce biz yaşadık şimdi onlar yaşıyor. Onları en iyi biz anlarız. Burada da orada da çocuklar öldürüldü. Kadınlara tecavüz edildi. Şimdi aynası Gazze’de oluyor” dedi.

Mahir Husiç

DAHA KÖTÜSÜNÜ YAPAR

60 yaşında olan ve Bosna savaşına tanıklık eden Nijaz Durakoviç ise, “Biz de güçsüzdük. Filistin de güçsüz. Dünya bunu izledi ve hiç kimse yardımda bulunmadı. Burada vahşet yaşandı. Gazze’deki durum daha ağır. Çok hızlı bir şekilde katliam yapılıyor. Dünya bizi savaşa sürükledi çıkardı ama oradaki insanları hâlâ çıkarmadı. Müslüman oldukları için öldürülüyorlar başka bir sebep görmüyorum. Filistin’i yok etmek istiyorlar. 30 yıl önce de Bosna’yı yok etmek istediler. Filistin ve Bosna’nın sorunu da çözülebilirdi ama istemiyorlar” diye konuştu.



#Gazze
#Saraybosna
#Soykırım
4 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 düşük faizli kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?