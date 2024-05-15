Gazze’yi en iyi biz anlarız

Bosna Hersek savaşında en kanlı vahşetin yaşandığı noktalardan biri de Hırvat Savunma Konseyi tarafından 116 kadın, çocuk ve yaşlının katledildiği Ahmiç köyü. Yeni Şafak’a konuşan köy imamı Mahir Husiç, “Bosna ve Gazze savaşında Müslümanları yok etmek istiyorlar. Müslümanların topraklarını almak istiyorlar. Bosna’da ne yaşandıysa şimdi de Gazze’de yaşanıyor. 30 yıl önce biz yaşadık şimdi onlar yaşıyor. Onları en iyi biz anlarız. Burada da orada da çocuklar öldürüldü. Kadınlara tecavüz edildi. Şimdi aynası Gazze’de oluyor” dedi.

60 yaşında olan ve Bosna savaşına tanıklık eden Nijaz Durakoviç ise, “Biz de güçsüzdük. Filistin de güçsüz. Dünya bunu izledi ve hiç kimse yardımda bulunmadı. Burada vahşet yaşandı. Gazze’deki durum daha ağır. Çok hızlı bir şekilde katliam yapılıyor. Dünya bizi savaşa sürükledi çıkardı ama oradaki insanları hâlâ çıkarmadı. Müslüman oldukları için öldürülüyorlar başka bir sebep görmüyorum. Filistin’i yok etmek istiyorlar. 30 yıl önce de Bosna’yı yok etmek istediler. Filistin ve Bosna’nın sorunu da çözülebilirdi ama istemiyorlar” diye konuştu.