Ateşkes diplomasisi sürüyor: Bakan Fidan Blinken'den sonra Haniye ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Önce Blinken sonra Haniye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha sonra Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.