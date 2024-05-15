|
Gündem

Ateşkes diplomasisi sürüyor: Bakan Fidan Blinken'den sonra Haniye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüşmesinin ardından Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile temas kurdu. Bakan Fidan ve Haniye telefon görüşmesinde, ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.

17:31 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:38 - 15/05/2024 Çarşamba
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Önce Blinken sonra Haniye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha sonra Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.


#Hakan Fidan
#Hamas
#İsmail Haniye
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ: Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı?