'The Crown'ın yıldızı Khalid Abdalla: Dünya Filistinli çocukları yüzüstü bıraktı

"Uluslararası toplum Filistin'i ve Filistin'in çocuklarını yüzüstü bıraktı. Dünya başarısız oldu. Tüm hayatımı 'Bir daha asla' sözleriyle ve bu sözleri yerine getirme göreviyle büyüdüm. O an geldiğinde hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Hatta, hiçbir şey yapmamaktan daha kötüsünü yaptılar. (İsrail'i) Silahlandırdılar ve desteklemeye devam ediyorlar."