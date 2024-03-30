Biden'ın Gazze korkusu: Eylemlerden korktu

ABD halkının “Gazze’de katliamı durdurun” çağrıları karşısında başını kuma gömen ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, seçim kampanyası için katıldığı bir etkinlik öncesi, güvenlik önlemleri kapsamında kum dolu kamyonları etkinlik alanına konuşlandırdı. New York'ta gerçekleştirilecek etkinlikte, Biden'a eski Demokrat başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton da eşlik edecek. Söz konusu uygulama, “Biden ve ekibi kum torbalarının arkasına saklandı” yorumuna neden oldu.





TERÖR ÖNLEMİ ALDILAR

Biden'ın, Manhattan'ın merkezindeki ünlü gösteri merkezi Radio Citty Music Hall binasında katıldığı bağış etkinliği için etraftaki sokaklar trafiğe kapatıldı. New York Polis Teşkilatı (NYPD) tam teşekkül bölgede konuşlandırılırken, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. 3 devriye helikopteri, etkinlik sırasında havada asayişi denetledi. Ancak en dikkat çekici detay, 20 kum dolusu kamyon oldu. Polis departmanı ve Biden yönetimi, kamyonların neden bölgeye konuşlandırıldığına dair açıklama yapmazken, NYPD, bariyer görevi gören kum kamyonlarını, terör saldırısına karşı önlem amaçlı daha önce de kullanmıştı.





BİNLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ

Etkinlik sırasında binlerce kişi, bina dışında gösteri düzenleyerek Gazze’de ateşkes çağrısında bulundu. Ellerinde Filistin bayrakları ile etkinlik alanına gelen göstericiler, “Ellerinde kan var Joe” ve “Gazze’de ateşkes” pankartları açtılar. Göstericiler “Soykırıma şimdi son ver” ve “Şimdi ateşkes” sloganları atarken, güvenlik güçleri 1 kişiyi tutukladı.





26 MİLYON TOPLANDI

Etkinlikte ABD Başkanı Biden, eski başkanlarla birlikte Demokratlar adına bağış talep etti. 3 Demokrat başkanın sahnede yer aldığı sırada etkinlik sunucusu Stephen Colbert, “Şampiyonlar New York’ta buluştu. Ve hiç biri mahkemeye çıkmak için burada değil” sözleri ile Başkan adayı Trump’a gönderme yaptı. Etkinlikte 26 milyon dolar toplandı.





Soykırıma binlerce bomba daha

ABD yönetiminin, kamuoyuna duyurmadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve binlerce yeni güdümsüz bomba sevkiyatına onay verdiği bildirildi. Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, ismi açıklanmayan Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin yakın zaman önce İsrail'e yeni silah sevkiyatını onayladığını belirtti. Haberde, Biden yönetiminin söz konusu sevkiyatları kamuoyuna duyurmadan gerçekleştirdiğine dikkat çekildi. Buna göre, ABD yönetimi, İsrail'e 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışına onay verdi. 2,5 milyar dolarlık satışa ilişkin ilk Kongre onayı 2008 yılında yapılan bir bildirime dayandığı için ABD Dışişleri Bakanlığı bu sefer kamuoyuna ve Kongre'ye herhangi bir bildirimde bulunmadı. Öte yandan, ABD yönetimi, 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bombanın da gönderilmesine onay verdi. 900 kilogram civarındaki ağırlığı ve yıkıcı hasarıyla İsrail'in Gazze'ye attığı MK84 bombalarının sivil kayıplarında büyük rol oynadığı belirtiliyor.



