Ankara'da büyük Gazze yürüyüşü: On binlerce vatandaş İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Bu kahrolası düzenin tek alternatifinin İslam ve müslümanlar olduğunu bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya koyan Gazzeli müslümanlara ve onların öğretmeni Şehit Ahmed Yasin’e selam olsun. Ahmet Yasin şöyle diyordu:“Dirensek de öldürüyorlar, direnmesek de öldürüyorlar. Biz direnmeyi seçtik.” Ve işgal güçlerine karşı hazırlanmaya başladılar. Şöyle demişti: “Şartlar ve imkânları değerlendirdiğimizde elverişsiz ve yetersiz olduğunu anlayıp ertelemek zorunda kalıyorduk. Sonra tekrar değerlendiriyor ve tekrar erteliyorduk. Sonra tekrar...” sonra tekrar.. Yalnız olduklarını bildiklerinden sabrettiler.