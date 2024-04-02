İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran ülkeler açıklandı: Türkiye 2'nci ülke oldu

COGAT'ın 31 Mart verilerine göre, İsrail'in engellemelerinin devam ettiği ve girişine çok az miktarda izin verdiği yardımlarda

yüzde 26'lık insani yardım oranıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilk sırada yer aldı. Yardımların yüzde 23'ünü gönderen Türkiye, en fazla yardım yapan ikinci ülke oldu.