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İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran ülkeler açıklandı: Türkiye 2'nci ülke oldu

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT) internet sitesindeki verilere göre Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok insani yardım ulaştıran 2'nci ülke oldu. Türkiye'nin insani yardımlarının oranı, yüzde 23'e ulaştı.

20:15 - 2/04/2024 Salı
AA
Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran 2'nci ülke oldu.
Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran 2'nci ülke oldu.
COGAT'ın 31 Mart verilerine göre, İsrail'in engellemelerinin devam ettiği ve girişine çok az miktarda izin verdiği yardımlarda
yüzde 26'lık insani yardım oranıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilk sırada yer aldı. Yardımların yüzde 23'ünü gönderen Türkiye, en fazla yardım yapan ikinci ülke oldu.
Türkiye'yi yüzde 16'yla Suudi Arabistan, onu da yüzde 8'le Katar izledi.

COGAT'ın aynı tarihte yaptığı paylaşıma göre, 26 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen toplam 21 ambulanstan 9'u Türkiye tarafından bağışlanırken Türkiye, bu konuda ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi 8 ambulansla Kuveyt takip etti.

Türkiye, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Mısır ile koordinasyon halinde Gazze'ye kapsamlı insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

İsrail, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları dikkate almıyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında, Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.



#Gazze
#Türkiye
#İnsani yardım
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