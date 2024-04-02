İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran ülkeler açıklandı: Türkiye 2'nci ülke oldu

COGAT'ın aynı tarihte yaptığı paylaşıma göre, 26 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen toplam 21 ambulanstan 9'u Türkiye tarafından bağışlanırken Türkiye, bu konuda ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi 8 ambulansla Kuveyt takip etti.
İsrail, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları dikkate almıyor.
Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında, Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.