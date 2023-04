Trump: Millet olarak çöküyoruz

ABD tarihinde ilk kez hakkındaki bir suçlamayla hakim karşısına çıkan eski başkan unvanını elde eden Donald Trump, New York dönüşü, Florida’daki malikanesinde adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York Başsavcılığı tarafından, hakkında bir kadına “sus payı” ödemesiyle ilgili yöneltilen suçlamaları seçim müdahalesi olarak yorumlayarak, “Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim” çıkışını yaptı. Eski ABD Başkanı artık ülkesinin çöküş döneminde olduğunu belirtti ve “Düşüşte olan bir milletiz” ifadesini kullandı. Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, New York’ta hakim karşısına çıkarak kendisine yöneltilen hakkındaki 34 suçlamayı da reddetmişti.