Trump: Millet olarak çöküyoruz

ABD tarihinde ilk kez hakkındaki bir suçlamayla hakim karşısına çıkan eski başkan unvanını elde eden Donald Trump, New York dönüşü, Florida’daki malikanesinde adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York Başsavcılığı tarafından, hakkında bir kadına “sus payı” ödemesiyle ilgili yöneltilen suçlamaları seçim müdahalesi olarak yorumlayarak, “Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim” çıkışını yaptı. Eski ABD Başkanı artık ülkesinin çöküş döneminde olduğunu belirtti ve “Düşüşte olan bir milletiz” ifadesini kullandı. Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, New York’ta hakim karşısına çıkarak kendisine yöneltilen hakkındaki 34 suçlamayı da reddetmişti.

EKONOMİMİZ ÇÖKÜYOR

Trump, ülkede ekonominin çöktüğünü, enflasyonun kontrolden çıktığını, dış politikada Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore’nin birlikte tehditkar ve yıkıcı bir koalisyon oluşturduklarını savunarak, “Para birimimiz (dolar) çöküyor ve yakında artık dünya standardı olmayacak, bu da açıkçası 200 yıldaki en büyük yenilgimiz olacak. Bizi büyük güç olmaktan bile uzaklaştıracak böyle bir yenilgi olmayacak” diye konuştu. Trump, yaklaşık 30 dakika süren konuşmasında, “Biz düşüşte olan bir milletiz. Ve şimdi bu radikal sol kaçıklar, kolluk kuvvetlerini kullanarak seçimlerimize müdahale etmek istiyorlar, bunun olmasına izin veremeyiz” diyerek Amerika’yı yeniden büyük yapacakları vaadinde bulundu.

2024 SEÇİMLERİNE MÜDAHALE

Kendisine yöneltilen suçlamaları eleştiren Trump, “Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim. Benim işlediğim tek suç, ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı şiddetle savunmaktır.” ifadelerini kullandı. Trump, savcıların hakkındaki suçlamaları “aşırı solcuların, ülkede daha önce görülmemiş bir ölçekte kitlesel seçim müdahalesi” şeklinde tanımlayarak, “Bu sahte dava sadece yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldı ve derhal düşürülmelidir.” diye konuştu.

ADALET SİSTEMİ RAYINDAN ÇIKTI

Konuşmasında, hakkında devam eden Georgia’da seçimlere müdahale soruşturması ile Florida’da malikanesindeki “gizli belgeler” soruşturmasına da eleştiriler yönelten Trump, Biden yönetimi altında adalet sisteminin kanunsuz haline geldiğini savundu.

Hesap soracağız

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'den hesap soracaklarını bildirdi. Cumhuriyetçi lider McCarthy, Trump'ın ifade vermesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Manhattan Bölge Savcısı Bragg'e tepki gösterdi. Bragg'in Trump'a karşı siyasi güdümlü suçlamalar yöneltmek için federal fonları kullanıp, federal yasaya başvurarak demokratik sürece müdahale etmeye çalıştığını kaydeden McCarthy, Savcı'nın Kongre'deki milletvekillerinin "bu saçmalığı soruşturma yetkisine sahip olmadığını savunduğunu" öne sürdü. McCarthy, "Öyle değil. Bragg'in federal adalet sürecini silahlandırmasının hesabı Kongre tarafından sorulacak" ifadesini kullandı.







