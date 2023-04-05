Tarihi dava

Eski ABD Başkanı Donald Trump, gayrimeşru ilişkiye girdiği bir kadına, 2016 Başkanlık seçimleri sırasında ‘sus payı’ ödediği suçlamasıyla açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 2 saat New York’taki Manhattan Mahkemesi’nde kalan Trump’a, 34 ayrı suçlama yöneltildi. Suçlamalardan en az birinin “ağır suç” kapsamına girdiği, diğerlerinin de “sus payı ödemesi” ve bununla ilgili seçim kampanyası ile iş yeri kayıtlarında yapılan sahtekarlıkla ilgili olduğu kaydedildi. İlk kez bir ABD Başkanının hakim karşısına çıktığı Mahkemeden çekilen fotoğraflara göre, yanında 4 avukatı ile hakkındaki suçlamaları dinleyen Trump’ın, kendisine yöneltilen 34 suçlamayı da reddettiği bildirildi. Mahkeme sonrasında Trump, yine yoğun güvenlik önlemleri altında özel uçağı ile Florida’daki malikanesine gitmek için LaGuardia havalimanına doğru yola çıktı. Trump’ın konuya ilişkin açıklamaya yapacağı bildirildi. Polis, mahkemenin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapattı. Trump karşıtları ve destekçileri arasında mahkeme bölgesinde sık sık sözlü ve fiziksel tartışma çıktı. Beyaz Saray ise Trump’ın davasına yönelik ısrarlı soruları cevapsız bıraktı. Davanın bir sonraki duruşması 4 Aralık’ta yapılacak.