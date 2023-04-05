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Dünya

Tarihi dava

2016 seçimlerinde gayrimeşru ilişki yaşadığı bir kadına ‘sus payı’ vermekle suçlanan ABD eski Başkanı Trump, Manhattan'da hakim karşısına çıktı. Yargı karşısına çıkan ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçen Trump,adliyeye gizli servis korumasında, kelepçesiz olarak getirildi. Duruşmada hakkındaki 34 ayrı suçlamayı da reddeden ABDeski Başkanı, adliyede 2 saat kaldıktan sonra ayrıldı. Trump taraftarları da adliye önünde destek gösterileri yaptı.

04:00 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, gayrimeşru ilişkiye girdiği bir kadına, 2016 Başkanlık seçimleri sırasında ‘sus payı’ ödediği suçlamasıyla açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 2 saat New York’taki Manhattan Mahkemesi’nde kalan Trump’a, 34 ayrı suçlama yöneltildi. Suçlamalardan en az birinin “ağır suç” kapsamına girdiği, diğerlerinin de “sus payı ödemesi” ve bununla ilgili seçim kampanyası ile iş yeri kayıtlarında yapılan sahtekarlıkla ilgili olduğu kaydedildi. İlk kez bir ABD Başkanının hakim karşısına çıktığı Mahkemeden çekilen fotoğraflara göre, yanında 4 avukatı ile hakkındaki suçlamaları dinleyen Trump’ın, kendisine yöneltilen 34 suçlamayı da reddettiği bildirildi. Mahkeme sonrasında Trump, yine yoğun güvenlik önlemleri altında özel uçağı ile Florida’daki malikanesine gitmek için LaGuardia havalimanına doğru yola çıktı. Trump’ın konuya ilişkin açıklamaya yapacağı bildirildi. Polis, mahkemenin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapattı. Trump karşıtları ve destekçileri arasında mahkeme bölgesinde sık sık sözlü ve fiziksel tartışma çıktı. Beyaz Saray ise Trump’ın davasına yönelik ısrarlı soruları cevapsız bıraktı. Davanın bir sonraki duruşması 4 Aralık’ta yapılacak.



#ABD
#Donald Trump
#Mahkeme
#Duruşma
1 saat önce
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