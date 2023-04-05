Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili mahkemede ifade verdi.

DONALD TRUMP TUTUKLANDI MI?

Manhattan’daki mahkemede Trump’a, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası soruldu.

2024 Başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Trump, tarihte bir ceza davasıyla karşı karşıya kalan ilk ABD başkanı.

Trump, mahkemeye çıkarılmadan önce Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ın ofisine gitti. Buradaki süreç, parmak izi alınmasını ve sabıka fotoğrafı çekilmesini içeriyor.

Donald Trump daha sonra gözaltına alındı.

Trump’a yönelik suçlamaların detayları, duruşmada açıklanacak.

Teslim olmadan önce kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, şunları söyledi:

"Manhattan'a, Adliye binasına gidiyoruz. Çok sürreal görünüyor. Beni tutuklayacaklar. Bunun Amerika'da olduğuna inanamıyorum. MAGA! (Make America Great Again)”

BAŞSAVCI "34 AĞIR SUÇ" İSNAT ETTİ

Trump'ın ifadesini almasının ardından basın mensuplarına konuşan Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, "Eski Başkanın 2016 seçimleri dönemindeki avukatı Michael Cohen'e yaptığı ödemelerle ilgili, "Büyük jüri toplamda kritik yanlış beyan içeren 34 belge olduğunu tespit etti." diye konuştu.

Bragg, Trump hakkındaki iddialarla ilgili, "kapsamlı bir soruşturma" yürüttüklerini ve kayıtlara göre, Federal Seçim Yasası sınırını veya katkı pay limitlerini ihlal ettiğini belirtti.

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Başsavcı, "New York Eyaleti yasalarına göre, dolandırmak ve başka bir suçu gizlemek amacıyla ticari kayıtlarda tahrifat yapmak ağır bir suçtur." dedi.

Bragg, Trump'ın, "önceki yıl işlenen gerçek suçları örtbas etmek amacıyla " 2017'de Cohen'e "hayali hukuk hizmetleri" için ödeme yaptığını ifade etti.

Trump'ın hakkındaki iddialarla ilgili ek kanıtların bulunduğunu belirten Bragg, "Kim olursan ol. Ciddi suç teşkil eden davranışları normalleştiremeyiz ve normalleştirmeyeceğiz." diye konuştu.

TRUMP DAVASINDA SON DURUM NE?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 Başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği yönünde kendine yöneltilen cezai suçlamalar için geldiği Manhattan Ceza Mahkemesi'nden ayrıldı. Bir sonraki duruşma 4 Aralık'a erteledi. Diğer yandan bir iddianame veya mahkumiyet, Trump'ın ABD Başkanlığına aday olmasını yasal olarak engellemiyor.







