TSK'dan ABD'nin F-18 savaş uçaklarına havada yakıt ikmali

Binlerce çocuk yalnız başına Amerika'nın kapısında bekliyor

Orta Amerika ülkelerinden daha iyi bir gelecek talebiyle yola çıkan 18 yaş altı binlerce yalnız göçmen çocuk, Amerika'da yaşayabilmek için önce sınırda daha sonra tutuldukları kamplarda insanlık dışı muameleye maruz kalıyor



