Dünya TSKdan ABDnin F-18 savaş uçaklarına havada yakıt ikmali
AMERİKA

TSK'dan ABD'nin F-18 savaş uçaklarına havada yakıt ikmali

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 F-18 savaş uçağına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yakıt ihmali yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Yakıt ikmali uluslararası hava sahasında yapıldı.
Yakıt ikmali uluslararası hava sahasında yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "'Joint Protected Entry Exercise' kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi" denildi.

Türk F-16'larını gören Yunanistan jetleri kaçtı
GÜNDEM
Türk F-16'larını gören Yunanistan jetleri kaçtı

ABD'de F-18 savaş uçağı yere çakıldı
DÜNYA
ABD'de F-18 savaş uçağı yere çakıldı

ABD'de savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü
DÜNYA
ABD'de savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü
Abone Ol Google News
Denizanası istilası

Denizanası istilası

​İBB'nin çöp tarama gemileri Bebek Sahili'ne yanaşmıyor.
Erzincan 13 kez sallandı

Erzincan 13 kez sallandı

​Kemah'ta hissedilen deprem sonrası artçılar devam ediyor.
Kilise atılan roketlerin intikamı alındı: 20den fazla PKK/YPG hedefi yerle bir edildi

​Toplu olarak istifa ettiler.

​Merkez Bankası'nın başına deneyimli isim

​Geri almak için 50 bin lira istiyorlar!

​Şikayetler artınca harekete geçildi.

​Kediye şiddet uygulayan kadın gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.