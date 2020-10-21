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Dünya ABDde savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü
AMERİKA

ABD'de F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağı düştü

ABD'de savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

ABD Donanmasına bağlı bir F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçağın pilotu ise kaza esnasında koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atlayıp kurtuldu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Donanma Hava Kuvvetleri sözcüsü Binbaşı Zach Harrell yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.10 sularında Lemoore Donanma Hava Üssü'nden havalanan F/A-18E tipi uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile atlayarak kurtulduğunu belirten Harrell, pilotun yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığını ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Geçen haftalarda da Kaliforniya'da yakıt ikmali sırasında bir F-35B tipi savaş uçağı tanker uçağına çarparak düşmüştü.

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