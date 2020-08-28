Türk F-16'larını gören Yunanistan jetleri kaçtı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağının Türk savaş uçakları tarafından Navtex ilan edilen bölgeden uzaklaştırıldığına ait görüntüleri paylaştı. MSB, Girit Adası’ndan kalkan ve GKRY’ye doğru giden Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağının navtex ilan edilen bölgeye yaklaşması üzerine TSK’ya ait F16 uçakları tarafından uzaklaştırıldığını duyurdu.

OYNAT 00:59 MSB'den flaş paylaşım: Yunanistan’a ait 6 adet F-16 Navtex bölgesinden uzaklaştırıldı Milli Savunma Bakanlığı, Girit Adası'ndan kalkarak, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağının, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, '27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır' denildi. BiP'te paylaş

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Türk savaş uçakları önleme yaptı

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “27 Ağustos 2020 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası’ndan kalkan ve GKRY’ye doğru giden 6 adet F-16 uçağı tespit edildi. Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs Adası’nın güneybatısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan’a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir” denildi.