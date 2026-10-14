Ulus’taki pavyonlara mühür

Ankara Emniyeti koordinesinde yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonu kapsamında, tarihi Ulus bölgesindeki sözde eğlence mekanlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Fuhuş, uyuşturucu, müstehcenlik ve çocukların istismarıyla bağlantılı faaliyetlere ortam sağlandığı yönündeki iddialar üzerine 20 pavyon mühürlendi. Bölgede adli ve idari süreçlerin sürdüğü bildirildi. Çalışmalarla okul ve aile güvenliğinin sağlanması, Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresinin suçtan arındırılarak kültür turizmine kazandırılması hedefleniyor.

3 ÖĞRENCİ YURDU BULUNUYOR

Çok sayıda üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü ve barındığı Çankırı Caddesi ve çevresinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 3 öğrenci yurdu bulunuyor. Hacı Bayram Külliyesi yakınında ise çeşitli vakıflara ait öğrenci yurtları hizmet veriyor. Bölge, üniversite yerleşkelerine de ev sahipliği yapıyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Ulus Yerleşkesi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin ana yerleşkesi aynı tarihi merkezde yer alıyor. Bu nedenle cadde ve çevresindeki sokaklar, öğrencilerin günlük olarak kullandığı güzergahlar arasında bulunuyor.

KÜLTÜR TURİZMİNE KAZANDIRILACAK

Bölgedeki çalışmalarla Ulus'un tarihi dokusunun korunması ve turizmin canlandırılması da hedefleniyor. Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi, Augustus Tapınağı ve Roma Hamamı, Ankara'nın önemli tarihi ve kültürel değerleri arasında bulunuyor. Kültür Yolu Projesi kapsamında bölgenin yerli ve yabancı turistler için daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Tarihi yapıların çevresindeki düzensizliğin giderilmesi ve eskiyen binaların yenilenmesi planlanıyor. Böylece bölgenin görünümünün iyileştirilmesi, ziyaretçi sayısının artırılması ve Ulus'un kültür turizminde daha fazla öne çıkarılması hedefleniyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ankara Emniyeti, yıl içinde 50 iş yerini 73 kez denetledi. Kontrollerde sigortasız personel çalıştırılması, kapanış saatlerine uyulmaması ve gerekli izinler olmadan faaliyet yürütülmesi gibi ihlaller tespit edildi. Denetimlerin ilgili kurumların katılımıyla sürdürüleceği, diğer semtlerdeki eğlence mekanlarının da bu kapsamda mercek altında olduğu bildirildi.

19 şüpheli gözaltına alındı

Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş' suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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İletişim Başkanlığı 'Ailem Güvende' operasyonlarını hedef alanlara cevap verdi: Hiçbir karalama kampanyasına feda edilmeyecek