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İsrailli generalin Türkiye korkusu: Ateş çemberi Tel Aviv'i sarıyor

İsrailli generalin Türkiye korkusu: Ateş çemberi Tel Aviv'i sarıyor

11:41, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:42, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
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İsrailli generalin Türkiye korkusu: Ateş çemberi Tel Aviv'i sarıyor
Türkiye'nin yükselişi İsrail'i alarma geçirdi

Türkiye'nin bölgesel etkisinin artması İsrail'de yeni güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi. İsrailli emekli Tuğgeneral Erez Winner, Ankara'nın öncülüğünde oluşabilecek yeni güç dengesine dikkat çekerek Tel Aviv için “ateş çemberi” uyarısında bulundu. Winner'ın Türkiye'ye karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile istihbarat iş birliğinin artırılmasını istemesi dikkat çekti.

Türkiye'nin bölgesel etkisinin artması İsrail'de büyük endişeye sebep oldu.
İsrailli general, Ankara'nın öncülüğünde oluşabilecek yeni güç dengesine dikkat çekerek “ateş çemberi” uyarısı yaptı.

İsrail Savunma ve Güvenlik Forumu Başkanı emekli Tuğgeneral Erez Winner, Türkiye'nin bölgesel etkisinin artmasının ülkesinin güvenlik hesaplarını değiştirebileceğini savundu. Winner, Ankara'nın öncülüğünde yeni bir güç odağının oluşabileceğini belirterek Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile istihbarat iş birliğinin güçlendirilmesini istedi.

İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesinin düzenlediği Diplomatik Konferans'ta konuşan emekli Tuğgeneral Erez Winner, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de değişen dengelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin farklı coğrafyalarda artan etkisine dikkat çeken Winner, İsrail'in güvenlik stratejisini bu gelişmeleri dikkate alarak şekillendirmesi gerektiğini ileri sürdü.

İsrailli generalden Türkiye itirafı: Ateş çemberi Tel Aviv'i sarıyor

İran'ın bölgedeki etkisinin gerilediğini savunan Winner, İsrail açısından yeni tehdit değerlendirmelerinin yapılması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin öncülüğünde oluşabileceğini öne sürdüğü yeni bölgesel yapılanmayı değerlendiren Winner,
“Ankara'nın önderliğinde ortaya çıkan ateş çemberi Tel Aviv'in etrafını hızla sarıyor”
 ifadelerini kullandı.

Kuzey Afrika'dan Gazze'ye uzanan etki alanı

Türkiye'nin diplomatik ilişkileri ve bölgesel nüfuzuna değinen Winner, Ankara'nın olası bir Müslüman bloğun öncü gücü haline gelmesinin jeopolitik dengeler üzerinde etkili olabileceğini savundu.

Kuzey Afrika ve Libya'dan Suriye ve Gazze'ye uzanan gelişmelere işaret eden Winner, Türkiye'nin artan etkisinin İsrail'in bölgesel güvenlik değerlendirmelerinde dikkate alınması gerektiğini öne sürdü.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile üçlü ittifak çağrısı

Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin yaklaşımı ve Mavi Vatan doktrinine de değinen Winner, Ankara'nın denizlerdeki haklarına ilişkin tutumunun bölgesel dengeler üzerinde etkili olabileceğini ileri sürdü.

İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile stratejik ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini savunan Winner, özellikle istihbarat alanında iş birliğinin güçlendirilmesini istedi. Winner'ın açıklamaları, Türkiye'nin bölgesel rolünün İsrail'deki güvenlik tartışmalarında öne çıkan başlıklardan biri olduğunu ortaya koydu.


Başlıklar :İsrailTürkiyeTuğgeneralErez Winner
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