İsrailli generalin Türkiye korkusu: Ateş çemberi Tel Aviv'i sarıyor

Nakliyeciler ve ev taşıyanlar dikkat: Bakanlık harekete geçti 50 bin lira cezası var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, nakliye sektöründe kurallara aykırı hareket eden kişi ve firmalara uygulanacak para cezalarını yeniden düzenledi. Yeni düzenlemeyle, ihlalin türüne göre nakliyecilere 3 bin 187 liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Taşıma hizmeti veren firmaların yükümlülüklerini yerine getirmesini amaçlayan cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.