Dünya Tunusta Filistine destek için insan zinciri oluşturuldu
ORTADOĞU

Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu

Tunus'un güneyindeki Safaks kenti surları çevresinde insan zinciri oluşturularak Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi. İsrail ile normalleşmenin suç kabul edileceği bir yasa konusunda ısrarcı olduklarını kaydeden Cemiyet Başkanı Lutfi ez-Zevvari, "Siyonist düşmana karşı Filistinli kardeşlerimizin zafer kazanmasından dolayı hissettiğimiz sevinci ifade etmek için bu insan zincirini oluşturduk." dedi.

Haber Merkezi AA
Tunusta Filistine destek için insan zinciri oluşturuldu
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar protesto ediliyor.

Tunus'un güneyindeki Safaks kenti surları çevresinde insan zinciri oluşturularak Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Safaks kentindeki sivil toplum kuruluşlarından Şeri (İslami) İlimler ve Hitabet Cemiyetinin çağrılarıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Ellerinde taşıdıkları Tunus ve Filistin bayraklarıyla kentin tarihi surları çevresinde yan yana dizilen binlerce gösterici, "Halk, Filistin'in özgürleşmesini istiyor.", "Halk normalleşmenin cezalandırılmasını istiyor." şeklinde sloganlar atıldı.

AA

Cemiyet Başkanı Lutfi ez-Zevvari, "Siyonist düşmana karşı Filistinli kardeşlerimizin zafer kazanmasından dolayı hissettiğimiz sevinci ifade etmek için bu insan zincirini oluşturduk." dedi.

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İsrail ile normalleşmenin suç kabul edileceği bir yasa konusunda ısrarcı olduklarını kaydeden Zevvari, İslam dünyasının doğusundan batısına kadar kime sorulsa herkesin aynı talebi dile getireceğini söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

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