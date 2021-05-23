İngiltere'de Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi

İngiltere'de Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti.

İngiltere'de Filistin'e destek gösterisine katılmak üzere Westminster Köprüsü yakınındaki Victoria Embankment Caddesi'nde toplanan on binlerce kişi, daha sonra Hyde Park'a yürüdü.

İNGİLTERE'YE 'DESTEĞİNİ SONLANDIR' ÇAĞRISI

"Filistin'e özgürlük", "İsrail bir apartheid devlettir", "Etnik temizliği durdurun", "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere'ye, İsrail'e verdiği desteği sonlandırma çağrısı yaptı.

Hyde Park'ın ardından göstericiler arasından bir grup, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine yürüdü. Elçiliğin girişinin polis tarafından barikatlarla kapatıldığını gören göstericiler, barikatların üzerinde İsrail bayrağı yaktı.

DÜNYA Avrupa’nın yardımı işgalciye

Daha sonra elçilikten ayrılan göstericiler, gruplar halinde protestoya devam etti. Eylemcileri dağılmaları için uyaran polis, daha sonra müdahale etti, bazı göstericiler gözaltına alındı.

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POLİS TEŞKİLATINDAN AÇIKLAMA

Londra Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, gün içinde 7 kişinin çeşitli suçlardan gözaltına alındığını ve bu kişilerin tamamının erkek olduğu belirtildi.