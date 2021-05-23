Dünya İngilterede Filistine destek gösterisine polis müdahalesi
AVRUPA

İngiltere'de Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere polis müdahalede bulundu. Göstericileri dağılmaları için uyaran polis, daha sonra müdahale etti, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
İngilterede Filistine destek gösterisine polis müdahalesi
İngiltere'de Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti.

İngiltere'de Filistin'e destek gösterisine katılmak üzere Westminster Köprüsü yakınındaki Victoria Embankment Caddesi'nde toplanan on binlerce kişi, daha sonra Hyde Park'a yürüdü.

İNGİLTERE'YE 'DESTEĞİNİ SONLANDIR' ÇAĞRISI

"Filistin'e özgürlük", "İsrail bir apartheid devlettir", "Etnik temizliği durdurun", "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere'ye, İsrail'e verdiği desteği sonlandırma çağrısı yaptı.

Hyde Park'ın ardından göstericiler arasından bir grup, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine yürüdü. Elçiliğin girişinin polis tarafından barikatlarla kapatıldığını gören göstericiler, barikatların üzerinde İsrail bayrağı yaktı.

Avrupa’nın yardımı işgalciye
DÜNYA
Avrupa’nın yardımı işgalciye

Daha sonra elçilikten ayrılan göstericiler, gruplar halinde protestoya devam etti. Eylemcileri dağılmaları için uyaran polis, daha sonra müdahale etti, bazı göstericiler gözaltına alındı.

POLİS TEŞKİLATINDAN AÇIKLAMA

Londra Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, gün içinde 7 kişinin çeşitli suçlardan gözaltına alındığını ve bu kişilerin tamamının erkek olduğu belirtildi.

Avrupa Filistin için sokaklara döküldü
FOTOĞRAF 24
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Avrupa Filistin için sokaklara döküldü
İşgalci İsrail güçlerinin Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarına tepki göstermek isteyen binlerce kişi, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sokaklara döküldü. Protesto yürüyüşleri Almanya, İngiltere, İsviçre, Fransa ve İsveç'te sürdü.
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