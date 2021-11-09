Dünya Tunusun Safaks kentinde çöp gerilimi Bölgeye ordu güçleri sevk edildi
AFRİKA

Tunus'un Safaks kentinde çöp gerilimi: Bölgeye ordu güçleri sevk edildi

Tunus'un Safaks kentinde çöplerin toplanmaması nedeniyle başlayan protestolar ve sonrasında yaşanan gerilim üzerine bölgeye ordu güçleri sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Tunusun Safaks kentinde çöp gerilimi: Bölgeye ordu güçleri sevk edildi
Göstericiler Akrab'da bir polis karakolunu ateşe verdi.

Tunus'un sanayi kenti olarak da bilinen Safaks'a bağlı Akrab bölgesinde dün gece düzenlenen protestolarda polisin müdahalesi sonucu bir eylemcinin öldüğü iddia edilmişti.

Polis karakolu ateşe verildi

  • İçişleri Bakanlığının söz konusu iddiayı yalanlamasına rağmen gerilimin sürdüğü ve göstericilerin bir polis karakolunu ateşe verdiği Akrab'a güvenliği sağlamak üzere ordu güçleri sevk edildi.

Safaks'taki "çöp" protestosu

Safaks'ta bir ayı aşkın süredir çöplerin toplanmaması nedeniyle yaşanan krizin çözümü için Tunuslu yetkililer, kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Akrab bölgesindeki "El-Kina" çöp merkezinin yeniden faaliyete geçirileceğini duyurdu.

  • Bunun üzerine bölge halkı "hastalık yaydığı ve bölgenin kirlenmesine neden olduğu" gerekçesiyle bu karara tepki göstererek gösterileriler düzenlemeye başladı. Polisin göstericilere yönelik sert müdahalesi bölge halkının öfkesini daha da artırdı. Dün geceki gösterilerin ardından kentte gerginlik sürüyor.

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