Dünya Tunusta eski Cumhurbaşkanı Merzuki hakkında uluslararası tutuklama kararı
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Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Merzuki hakkında uluslararası tutuklama kararı

Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki hakkında "uluslararası tutuklama" kararı çıkartıldı.

Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani Merzuki'nin France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan ifadeleriyle ilgili Adalet Bakanı Leyla Ceffal'in verdiği izne dayanarak başkentteki Asliye Mahkemesi'nde Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti. Merzuki, France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan röportajında, "Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için Tunus'ta zirvenin yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Merkezi AA
Tunusta son durum
Munsif el-Merzuki

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesince yayımlanan yazılı açıklamada, "Muhammed Munsif el-Merzuki dosyasından sorumlu soruşturma hakimi, Merzuki için uluslararası tutuklama kararı çıkarttı." ifadelerine yer verildi.

Merzuki hakkında soruşturma açılmıştı

Merzuki hakkında Uluslararası Frankofoni Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 15 Ekim'de soruşturma açılmıştı.

Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani yaptığı açıklamada, Merzuki'nin France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan ifadeleriyle ilgili Adalet Bakanı Leyla Ceffal'in verdiği izne dayanarak başkentteki Asliye Mahkemesi'nde Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti.

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  • Merzuki, France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan röportajında, "Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için Tunus'ta zirvenin yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Said ve Sendika'dan Merzuki'ye suçlama

Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 14 Ekim'de düzenlenen ilk Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Kays Said, "Adalet Bakanımızdan talep ediyorum, Tunus'un çıkarlarını hedef alan diplomatik pasaport sahipleri ile ilgili soruşturma açılsın, devletin iç ve dış güvenliğine kimse komplo kuramaz." demişti.

  • Said, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

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Tunus Diplomatlar Sendikasının 9 Ekim'de yaptığı açıklamada da eski Cumhurbaşkanı Merzuki'nin "yabancı bir ülkenin yetkililerini ülkesine karşı cezai önlemler almaya davet ettiği" iddia edilmişti. Sendika, Merzuki'nin diplomatik pasaportunun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Merzuki, suçlamaları reddediyor

  • Suçlamaları reddeden Merzuki ise yaptığı açıklamada ülkesinin aleyhine çalışmadığını, 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarını darbe olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını söylemişti.

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