Dünya Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Gafsa Valisini görevden aldı Sebep belirtilmedi
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Gafsa Valisi'ni görevden aldı: Sebep belirtilmedi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Gafsa Valisi Sami el-Gabi’yi görevden aldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevine son verilen Sami’nin görevden alınma sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

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Haber Merkezi AA
Tunusta son durum ne?
Kays Said

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güney batı bölgesinde yer alan Gafsa Valisi Gabi’nin görevden alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevine son verilen Sami’nin görevden alınma sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Tunus Meclisi'nden Cumhurbaşkanı Said'e veto
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Tunus Meclisi'nden Cumhurbaşkanı Said'e veto
  • Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından, Monastır Valisi Ekrem el-Sebri, Medenin Valisi Habib Zevat, Zağvan Valisi Salih Metravi, Binzert Valisi Muhammed Kavidir ve Gabes Valisi Munci Samiri de görevden almıştı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

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  • Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi. Cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil cumhurbaşkanına karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

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