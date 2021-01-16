Dünya Türkiye Filistinde seçimlerin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesini memnuniyetle karşıladı
ORTADOĞU

Türkiye Filistin'de seçimlerin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesini memnuniyetle karşıladı

Türkiye Filistin'de seçimlerin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesini memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 14 yıl aradan sonra yapılacak milletvekili ve başkanlık seçimlerinin tarihini belirleyen kararnameyi yayımlamasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Dış İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Filistin'de seçimlerin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesiyle ilgili, "Filistin'de Devlet Başkanı Abbas'ın, Filistin Meclisi, Filistin Devlet Başkanlığı ve Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesini yayımlamasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Filistinliler arası uzlaşı sürecinde kaydedilen bu ilerlemenin ve İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı görüşmelerde varılan seçim mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik iradenin takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, bu kararla, Filistin davasının daha güçlü şekilde savunulması yolunda önemli adım atıldığı vurgulandı.

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HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

  • Açıklamada, "Türkiye, seçimlerin başarılı şekilde gerçekleştirilebilmesi için Filistin'e her türlü desteği vermeye hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi dün imzalamıştı.

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