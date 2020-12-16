BAE Ağlama Duvarı’nda: Filistin davasının altını oyuyorlar

İsrail'le "ihanet anlaşmaları" imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn vatandaşı bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan Burak (Ağlama) Duvarı'nda düzenlenen Yahudi ayinine katıldı. İsrail Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan ve Yahudilerin de en kutsal mekânı sayılan Harem-i Şerif'in güneybatı duvarında (Ağlama Duvarı) Hanuka Bayramı’nın beşinci mumunun yakılması töreni düzenlendi. Ayine eski İsrail Sefarad Başhahamı Shlomo Moshe Amar, Ağlama Duvarı ve Kutsal Yerler Hahamı Shmuel Rabinowitz, İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'in yanısıra BAE’li ve Bahreynlilerden oluşan grup ile çok sayıda İsrailli yetkili katıldı.

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YAHUDİLER SEVGİYLE KARŞILADI

Yerel basına yansıyan görüntülerde, Ağlama Duvarı bölgesine giren BAE’li ve Bahreynli heyetin alanda bulunan İsraillilerce sevgi gösterileriyle karşılandığı görüldü. İsrail Dışişleri Bakanlığı ile söz konusu ülkelerin bakanlıklarının koordinasyonuyla birkaç gündür İsrail’in çeşitli kentlerini ziyaret eden grup, bugün de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından kabul edilmişti. BAE ve Bahreyn'den heyetler, Mescid-i Aksa'ya ziyaretleri sırasında Filistin davasına zarar verdikleri gerekçesiyle Filistinliler tarafından tepkiyle karşılanmışlardı.

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HAREM-İ İBRAHİM DE HEDEFTE

Öte yandan işgalci İsrail'in sıklıkla hedef aldığı El Halil kentinde, Harem-i İbrahim alanında Yahudiler korsan Hanukah ayini düzenledi. Ayin sırasında yedi kollu şamdanı da kullanan işgalcilere Filistin yönetiminden tepki geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmud Habbaş, "İşgalci güç, El Halil'de Müslümanlara ait kutsal mekanları kirletmeyi hedefleyen suçlar işlemek ve planlar yapmak için her fırsatı özellikle de sözde 'Yahudi tatillerini' kullanıyor" değerlendirmesinde bulundu. Habbaş, ayin sırasında yedi kollu şamdanın kullanılmasını bir "savaş suçu" ve İsrail tarafından İslam açısından kutsal mekanlara ve camilere yönelik düzenlenmiş açık bir saldırı olduğunu kaydetti. Harem-i İbrahim, Mekke’deki Mescid-i Haram ile Medine’deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor.