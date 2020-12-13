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Dünya Filistinden BMye çağrı Çifte standarttan vazgeçin
ORTADOĞU

Filistin'den BM'ye çağrı: Çifte standarttan vazgeçin

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) "çifte standart politikasından vazgeçmeye ve işlediği ihlallerden ötürü İsrail'i sorumlu tutmaya" çağırdı. Açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudilere ait 70'i aşkın küçük yerleşim birimini yasal hale getirmek ve bunları diğer büyük yerleşim birimleriyle birleştirecek altyapıyı hazırlamak için büyük meblağlar tahsis ettiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BMGK'nin, uluslararası meselelerde çifte standart politikasından vazgeçmesi, uluslararası kararları uygulaması ve bu kararları çiğneyen İsrail'den hesap sorması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

  • Açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudilere ait 70'i aşkın küçük yerleşim birimini yasal hale getirmek ve bunları diğer büyük yerleşim birimleriyle birleştirecek altyapıyı hazırlamak için büyük meblağlar tahsis ettiği belirtildi.

Başta El Halil'de yaşananlar olmak üzere Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere dönük provokatif saldırılarını kınayan Bakanlık, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi bırakmasına kısa süre kala yerleşim birimleri inşaatındaki artışın büyük bir tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu.

  • Bugün bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin, El Halil yakınlarındaki Mesafir Yatta beldesi kırsalında bulunan zeytinlik alana molotofkokteyli attığı ve yüzlerce ağacı ateşe verdiği belirtilmişti. İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'un (Barış Şimdi) verilerine göre, Batı Şeria'da 124 küçük, 132 büyük Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bir çeşit üs görevi gören ve sonrasında başka yapıların eklenmesiyle büyüyen bu küçük yerleşim birimleri genellikle birkaç karavan ya da tuğla ve tenekeden yapılmış evlerden oluşuyor.

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