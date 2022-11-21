Dünya Türkiye korkusu silahlanma bütçesine yansıdı Rum yönetimi 200 milyon avro ayırdı
AVRUPA

Türkiye korkusu silahlanma bütçesine yansıdı: Rum yönetimi 200 milyon avro ayırdı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Haralambos Petridis, 2023 askeri programı içinde sadece silahlanmaya 200 milyon avro ayırdıklarını, bu bütçe ile insansız hava araçları, hava savunma sistemi ve saldırı helikopteri almayı planladıklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Türkiye korkusu silahlanma bütçesine yansıdı: Rum yönetimi 200 milyon avro ayırdı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Haralambos Petridis.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Haralambos Petridis, 2023 bütçesinde; insansız hava araçları, hava savunma sistemi ve saldırı helikopteri almak için 200 milyon avro ayırdıklarını açıkladı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Petridis, Temsilciler Meclisi maliye ve savunma komisyonlarında parlamenterlere silahlanma programı hakkında bilgi verirken Rum kesiminin silahlanma programının son 20 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi.

Petridis, Rum ordusunun harekat kabiliyetini güçlendirmek anlamında Savunma Bakanlığının 2023'te sadece silahlanmaya 200 milyon avro ayırmayı öngördüklerini belirterek, bu bütçe ile insansız hava araçları, modern hava savunma sistemi ve ellerinde bulunan Rus yapımı Mi-35 helikopterlerin yerine Airbus'tan 6 saldırı helikopteri almayı planladıklarını aktardı.

  • Petridis, GKRY'nin savunma diplomasisine odaklandığının altını çizerek, Rum ordusunun mevcut altyapısını güçlendireceğini, cephane depoları, personel için alanlar inşa edeceğini ve envantere yeni kamyon, kazı makinesi ve arama kurtarma gemileri alımı yapılacağını belirtti.

ABD'nin Rum kesimine silah ambargosunu kaldırması ve silah satışını serbest bırakmasının önemine işaret eden Petridis, son dönemde 15'ten fazla ülke ile savunma ve askeri anlamda 15'ten fazla anlaşma imzaladıklarını ve çok uluslu tatbikatlara katılım gerçekleştirdiklerini, Almanya ile ilk kez karşılıklı savunma ataşesi atanmasını içeren bir işbirliği programı imzaladıklarını anlattı.

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