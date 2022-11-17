Dünya KKTCden Rum kesimi ile anlaşan İngiltereye sert tepki
AVRUPA

KKTC’den Rum kesimi ile anlaşan İngiltere'ye sert tepki

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İngiltere arasında “stratejik iş birliği” kurulmasının kaygı verici olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi İHA
KKTC’den Rum kesimi ile anlaşan İngiltereye sert tepki
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İngiltere ile GKRY arasında “stratejik iş birliği” kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalanmasına tepki gösterdi. Ertuğruloğlu, “Garantör ülkelerden biri olan İngiltere’nin GKRY ile savunma ve dış politikayı da kapsayan stratejik iş birliği kurma cihetine gitmesi kaygı vericidir. Bu mutabakatın Kıbrıs Adası ve Doğu Akdeniz’de bir denge kuran 1960 Antlaşmalarına aykırı olduğu da açıktır” dedi.

Söz konusu mutabakatın KKTC açısından herhangi bir sonuç doğurmayacağını ifade eden Ertuğruloğlu, “GKRY’nin tüm ada adına mutabakat zaptı imzalama, anlaşma yapma veya adanın tümü için Kıbrıs Türk halkı adına bir tasarrufta bulunmaya yetkisi olmadığını, Kıbrıs Türk halkını KKTC devletinin temsil ettiğini ve onun adına anlaşma yapma yetkisinin de devletimize ait olduğunu hatırlatmak isterim” şeklinde konuştu.

Ertuğruloğlu ayrıca, İngiltere’nin bu anlaşmayı imzalayarak adayı ve bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kışkırtıcı eylemlerini sürdürmesi konusunda cesaretlendireceğini kaydetti.

Anlaşma Londra’da imzalandı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 Kasım’da başkent Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides’in daha yakın ilişkiler geliştirilmesini kapsayan bir mutabakat zaptı imzaladığı belirtilmişti. Açıklamada, İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında dış politika, güvenlik, ekonomi ve eğitim alanlarındaki işbirliklerini artırmayı hedefleyen anlaşmanın iklim değişikliği ve Ukrayna’daki savaş gibi acil küresel sorunlar konusunda ortak işbirliğini destekleyeceği kaydedilmişti.

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