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POLİTİKA

Pençe-Kılıç Harekatı sonrası KKTC'den Rum kesimine dikkat çeken çağrı

Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) "Terör ve terör örgütleriyle ilişkisini gözden geçirmesi" çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi AA
Pençe-Kılıç Harekatı sonrası KKTCden Rum kesimine dikkat çeken çağrı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör üslerine düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yazılı açıklamasında, ocak ayında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'ye GKRY'nin temsilcilik açma izni verdiğini hatırlatarak, GKRY-PKK ilişkilerinin, ülke ve bölge güvenliğiyle ilgili barındırdığı risklere dikkati çekti.

"Vazgeçmeye davet ediyorum"

KKTC Meclisi kararı ile terör örgütleri listesinde yer alan PKK ile PYD/YPG arasında hiçbir fark olmadığını vurgulayan Tatar, "GKRY’yi terör ve terör örgütleriyle ilişkisini gözden geçirmeye çağırıyor, dünya insanlığını tehdit eden terör örgütleriyle siyasi saiklerle iş birliği yapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk halkının, hain terör örgütlerine yönelik milli seferberlik ruhuyla sürdürdüğü bu kutsal mücadelenin başarıya ulaşacağına inandığını belirterek, Türkiye'yi hedef alan, milli güvenliği tehlikeye sokan her tür terör tehdidine karşı KKTC’nin, Türkiye’nin her daim yanında duracağını vurguladı.

Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmeyi, hudut güvenliğini sağlamayı ve terörü kaynağında yok etmeyi amaçladığını kaydeden Tatar, Türkiye'nin bu harekatı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hakları çerçevesinde yürüttüğünü hatırlattı.

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