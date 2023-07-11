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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den dikkat çeken açıklama: NATO Ukrayna’ya güvenlik sağlayacak, Ukrayna NATO’yu daha güçlü kılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO’nun Ukrayna'nın güvenliğini sağlayacağını, Ukrayna’nın da NATO'yu daha güçlü kılacağını söyledi.

20:48 . 11/07/2023 Salı
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO zirvesine katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’un merkezinde düzenlenen Ukrayna’nın NATO üyeliğine destek konserinin açılışında konuştu.

Litvanya’ya “
(Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda) çözüme, güçlü bir NATO’ya, şüphe duymayan, zaman kaybetmeyen ve hiçbir saldırgana dönüp bakmayan bir NATO’ya olan inancıyla geldiğini
” belirten Zelenski şunları kaydetti:
Bu inancın hak ettiğimiz çözümlere olan güvene dönüşmesini istiyorum. Her bir askerimiz, her bir vatandaşımız, her bir annemiz, her bir çocuğumuz bunu bekliyor. Peki bu büyük bir dilek mi? NATO Ukrayna'ya güvenlik sağlayacak, Ukrayna NATO'yu daha güçlü kılacak."

#NATO
#Ukrayna Devlet Başkanı
#Volodimir Zelenski
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