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Dünya

Biden NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, bugün başlayacak NATO Zirvesi kapsamında, yarın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Zirvenin önemli gündem maddelerinden birinin, Rusya-Ukrayna Savaşı olması bekleniyor.

07:55 . 11/07/2023 Salı
AA
Kritik NATO Zirvesinin önemli gündemlerinden biri Ukrayna'nın NATO üyeliği.

Kritik NATO Zirvesinin önemli gündemlerinden biri Ukrayna'nın NATO üyeliği.

NATO'nun liderleri yıllık toplantı için Litvanya'nın başkenti Vilnius’te bir araya geldi. 31 ülke liderinin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç'in NATO üyeliği ve terörle mücadele var.


ABD basınına konuşan Amerikalı yetkililer, Biden'ın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında, yarın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geleceğini bildirdi.



Rusya-Ukrayna Savaşı gündemde

Zirvenin önemli gündem maddelerinden birinin, Rusya-Ukrayna Savaşı olması bekleniyor.


Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin değerlendirilmesi için önce Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bitmesi gerektiğini söylemişti.


Vilnius'taki zirve, yarın sona erecek.



#ABD
#NATO
#Ukrayna
#Zelenskiy
#Litvanya
#Vilnius
#Joe Biden
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