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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle geldiği İstanbul'da programlarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'den ayrıldı.

14:59 . 8/07/2023 Saturday
AA
Zelenskiy

Zelenskiy

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelen, bu sabah da Fener Rum Patrikhanesi'nde anmaya katılıp Patrik Bartholomeos ile görüşen Zelenskiy, daha sonra Atatürk Havalimanı'na hareket etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu heyet tarafından uğurlanan Zelenskiy, uçakla İstanbul'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yaptı: Adil bir barışın kaybedeni olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yaptı: Adil bir barışın kaybedeni olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Liderler görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik." diyen Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz." diyerek savaşın sonlandırılması çağrısını yaptı. Sözlerinin devamında "Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor." diyen Erdoğan, "1 yılda 33 milyon ton tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan anlaşmanın yeniden uzatılmasını temenni ediyorum." dedi. Zelenskiy ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için yaptığı katkılara minnettar olduğunu vurgulayıp, "Türkiye, Barış Planı kapsamında liderlik rolünü üstlenmeye hazır. Karadeniz'de istikrarı sağlamamız lazım." dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Volodimir Zelenskiy
#Vahdettin Köşkü
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