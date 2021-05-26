Dünya Ürdünden ABDye İsrail uyarısı Provokatif ihlalleri durdursunlar
ORTADOĞU

Ürdün'den ABD'ye 'İsrail' uyarısı: Provokatif ihlalleri durdursunlar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu ziyaretleri kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah'a konuk oldu. Ürdün Kralı, ABD'li diplomata, "İsrail'in provokatif ihlalleri"nin durması konusunda uyarıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Ürdünden ABDye İsrail uyarısı: Provokatif ihlalleri durdursunlar
Blinken ile Kral 2. Abdullah

Ürdün Kralı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le Filistin topraklarındaki son olayları görüşmek için çıktığı Orta Doğu turu kapsamında bir araya geldi.

"Provokatif eylemleri durdursunlar"

Görüşme sonrası Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Kudüs'ün mevcut tarihi ve hukuki statüsüyle kutsal değerlerinin korunması gerektiğini söyleyerek, İsrail'in provokatif eylemlere imza atmaması için uyarıda bulundu.

Kudüs'teki kutsal değerlerin korunması için ülkesinin büyük bir gayret gösterdiğine dikkat çeken Abdullah, ABD yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) desteğinin tekrar başlatılması ve Kudüs'teki konsolosluğun tekrar açılmasına ilişkin kararlarını övdü.

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"Ürdün kritik bir rol oynuyor"

Abdullah, işgal altındaki Doğu Kudüs'ten Filistinlilerin zorla çıkarılmaması gerektiğini söylerken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Ürdün'ün bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasında öncü bir rol oynadığını söyledi.

Daha sonra Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Blinken, ikili ilişkileri ele alarak, bölgesel adil ve kapsamlı bir barış gerçekleştirilmesi için iş birliğini görüştü.

Ne olmuştu?

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

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