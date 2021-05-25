ABD'den Filistin kararı: Kudüs'teki konsolosluk yeniden açılacak

İşgal altındaki Filistin'e resmi ziyarette bulunan Blinken, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Blinken, Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ne 5,5 milyon dolarlık acil mali yardım, uluslararası yardım kuruluşlarına da 32 milyon dolarlık destek sağlayacağını belirtti.

"Konsolosluğu yeniden açacağız"

"İsrail ile Filistinliler arasında daha fazla şiddete yol açan her türlü tek taraflı uygulamaya karşı çıkmaya devam edeceğiz." diyen Blinken, ülkesinin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs Başkonsolosluğunun yeniden açılacağını duyurdu.

Tel Aviv'den Ramallah'a geçen Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Ramallah ziyaretinin ardından Kahire'ye geçmesi beklenen Blinken, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşecek. Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Amman'da da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ile bir araya gelecek.

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Kudüs Başkonsolosluğunun kapatılması süreci

ABD yönetiminden, 4 Mart 2019'da yapılan açıklamada, Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunun Kudüs Büyükelçiliğiyle birleştirildiği duyurulmuştu.

Söz konusu adımın, "Bakan Pompeo'nun 18 Ekim 2018'de iki misyon ile ekiplerin birleştirileceğine yönelik duyurusu üzerine atıldığı" belirtilen açıklamada, tüm diplomatik işlerin artık Kudüs'ten yürütüleceği ifade edilmişti.

Washington yönetimi ayrıca "ABD'nin Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliğinin" ek binası haline getirilen eski konsolosluk yerleşkesi içerisinde "Filistin İşleri Birimi" adını verilen bir birim kurarak, Gazze ve Batı Şeria'daki işlerin bu birim tarafından yürütüleceğini duyurmuştu.

ABD Büyükelçiliğinin internet sitesinde yer alan bilgilerde de ABD'nin Kudüs'teki diplomatik temsilinin 1844'te kurulduğu, 1928'de konsolosluk olarak tanımlandığı, Mart 2019'da ise İsrail Büyükelçiliği ile birleştirildiği belirtilmişti.

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